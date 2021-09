परीक्षा केन्द्र पर कलक्टर-एसपी को भी मोबाइल की एंट्री नहीं

Collector-SP also does not have mobile entry at the examination center- नकल में सहयोगी पाए जाने पर जाएगी नौकरी, परीक्षा में गोपनीयता बनाए का दिया मंत्र