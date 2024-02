जर्जर सड़कों को देखकर कलक्टर बिफरे

श्री गंगानगरPublished: Feb 29, 2024 11:07:58 pm Submitted by: surender ojha

collector was shocked to see the dilapidated roads- श्रीगंगानगर में वाटर लाइन और सीवर प्रोजेक्ट का लिया जायजा

जर्जर सड़कों को देखकर कलक्टर बिफरे

#collector was shocked इलाके में जर्जर सड़कों और पानी निकासी में आ रही अड़चन की हकीकत जानने के लिए जिला कलक्टर लोकबंधु ने शहर के चुनिंदा एरिया का निरीक्षण किया। कलक्टर अपने कार्यभार ग्रहण के दसवें दिन फील्ड में लोगों की परेशानी का समाधान करने के लिए नगर परिषद, यूआइटी और आरयूआइडीपी के अधिकारियों की टीम के साथ सूरतगढ़ बाइपास, सद़भावनानगर, गुरूनानक बस्ती स्थित एसटीपी और साधुवाली लिंक चैनल का निरीक्षण कर जलापूर्ति और बरसाती पानी निकासी व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शुगर मिल एसटीपी को जल्द शुरू करने और वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट कार्य जल्द पूर्ण करने के लिए आरयूआईडीपी, पीएचईडी, नगरपरिषद, नगर विकास न्यास सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस दौरान कलक्टर जब सूरतगढ बाइपास से सद़भावनानगर होते हुए बसंती चौक एरिया तक पहुंचे तो वहां नगर परिषद आयुक्त ने सड़कों की हालत दिखाई। सड़कों पर कई जगह चैम्बर्स का लेवल ऊंचा मिला तो कई जगह नीचे, ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ था। यही हालत अन्य सड़कों की मिली। यहां सड़कें वाटर लाइन बिछाने के बाद धंसी हुई थी। आयुक्त् का कहना था कि पूरे शहर के 65 वार्डो में आरयूआईडीपी और ठेका कंपनी एलएंडटी की ओर से किए गए आधे अधूरे कार्यो की वजह से शहर के अधिकांश लोग नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। जगह जगह गडढों से गली मोहल्लों में लोगों की पी़ड़ा ज्यादा हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा हैं। आयुक्त ने संबंध में करीब 68 शिकायतों की सूची भी कलक्टर को सौँपी।

इस बीच, जिला कलक्टर ने सद्भावना नगर और गुरूनानक बस्ती स्थित एसटीपी का अवलोकन करते हुए शुगर मिल स्थित बरसाती पानी की निकासी के लिए संचालित पम्प हाउस का भी निरीक्षण किया। यहां से राधास्वामी डेरे और ट्रेक्टर मार्केट स्थित बरसाती पानी की निकासी के लिए बने चैम्बर्स का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को सफाई के लिये निर्देशित किया। इसके बाद जिला कलक्टर ने बरसाती पानी के निकासी के लिए बने गड्ढ़ों और लिंक चैनल पहुंचकर पानी निकासी की व्यवस्थाओं को देखा।

इस अवलोकन के बाद जिला कलक्टर ने शुगर मिल स्थित एसटीपी को जल्द शुरू करने के लिये नगर विकास न्यास, घरों में सीवरेज कनेक्शन शुरू करने के लिए आरयूआईडीपी और गुरूनानक बस्ती स्थित पम्प हाउस की सुचारू व्यवस्था और बरसाती पानी की निकासी के लिए गड्डों की डिसिल्टिंग के लिए नगर परिषद को निर्देशित करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से एक्शन प्लान देने के लिये कहा। बरसाती पानी की निकासी के लिए बजट घोषणा के अनुसार ड्रेनेज वर्क का एस्टीमेट जल्द बनाकर वित्तीय स्वीकृति लेने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि वाटर सप्लाई सीवरेज प्रोजेक्ट कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करते हुए आमजन को राहत दी जाए। इस मौके पर नगर विकास न्यास सचिव कैलाशचंद्र शर्मा, नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहुजा, आरयूआईडीपी के जयपुर से पहुंचे एडीशनल चीफ इंजीनियर के.के. नटाणी, एसई लक्ष्मण पंवार, एलएनटी के शहानवाज हुसैन, सहायक अभियंता मनीष बिश्नाई आदि मौजूद रहे।

पढ़ना जारी रखे