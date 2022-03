महिलाओं को ऋण देने का झांसा देकर कंपनी भूमिगत

श्री गंगानगर Published: March 19, 2022 10:54:54 am

श्रीगंगानगर। रायसिंहनगर के ग्रामीण क्षेत्र में महिला समूह बनाकर ऋण देने का झांसा देकर कंपनी संचालक लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिलाओं के उस समय होश उड़ गए जब बीमा राशि जमा करवाने के बावजूद ऋण की राशि संबधित महिलाओं के खाते में जमा नहीं करवाई गई। ठगी की आशंका के चलते संबधित महिलाओं ने कंपनी कार्यालय में जाकर पता किया तो वहाँ कार्यालय के ताला लगा पाया गया और संबधित कर्मचारियों ने मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ मिले।

जानकारी के अनुसार लक्ष्मी माइक्रो फाइनेंस कंपनी की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का समूह बनाकर प्रत्येक महिला को 55 हजार रुपए का ऋण 72 घंटे में देने का झांसा देकर प्रत्येक महिला से 2310 रुपए बीमा राशि के नाम पर पहले जमा करवा लिए और उसके बाद कार्यालय के ताला लगाकर फरार हो गए।

रायसिंहनगर थानाधिकारी गणेश कुमार ने बताया कि यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस ने इस कंपनी के कार्यालय पहुंचकर जानकारी जुटाई तो कार्यालय बंद मिला। होली के अवकाश के चलते बाजार बंद था। बाजार खुलने पर मामले पता करवाया जा रहा।

आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में फाइनेंस कंपनियों की ओर से जरूरतमंद महिलाओं को समूह के रूप ऋण दिया जा रहा है। जिनकी आड़ में कई फर्जी फाइनेंस कंपनिया भी सक्रिय हो गई है।

देहाती क्षेत्र में अनपढ़ महिलाओं को ऋण देने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। यहां तक की चंडीगढ़ जैसे शहरों में ऐसी कंपनियों की ओर से वहां वर्कशॉप के लिए आने जाने का किराया और ठहरने की व्यवस्था का सब्जबाग दिखाकर कंपनी के लिए निवेश करने में महिलाओं को प्रभावित किया जा रहा है।

जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण एरिया में ऐसी कंपनियों ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की सूची के माध्यम से उनसे संपर्क किया है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच व्यापक स्तर पर करने की मांग की है ताकि पूरे जिले में ऐसी फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ हो सके।

