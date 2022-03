यूक्रेन से वापस लोटे छात्र छात्रों का अभिनंदन

Congratulations to the students who returned from Ukraine- भारत की भूमि पर पहुंचते ही लगाए जय हिंद के जय घोष

श्री गंगानगर Published: March 04, 2022 12:19:07 am

श्रीगंगानगर . यूक्रेन में फंसा पार्षद बबीता गौड़ और पूर्व पार्षद पवन गौड़ का बेटा लखन गौड़ आखिर लंबे समय बाद स्वदेश लौट आया है। कई छात्रों के साथ दिल्ली पहुंचे लखन और उसके साथियों ने जय हिंद के जय घोष लगाए। यूक्रेन से श्रीगंगानगर लोटी एमबीबीएस की छात्रा अनन्या अरोड़ा का भाजपा जिला महामंत्री व हेल्पलाइन के जिला संयोजक प्रदीप धेरड एडवोकेट व हेल्पलाइन के सह संयोजक सुमित नागपाल एडवोकेट व नगर मंडल पश्चिम के महामंत्री ललित रतवाया ने उनके घर जाकर अभिनंदन किया।

अनन्या अरोड़ा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हजारो छात्र छात्राऐ अपने घर पहुंचे हैं।

अनन्य अरोड़ा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से बात करके उनके द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन की प्रशंसा की और उन्हें निवेदन किया की सभी छात्र छात्राओं का यूक्रेन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आगे की पढ़ाई भारत में ही करवाई जाए।

घर पर परिवार व पड़ोसी सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई और नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया।

इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से यूक्रेन में फंसे इलाके के छात्र-छात्राओं के परिजनों से मिलने के लिए उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह उनके घरों पर पहुंचे। चिंता और आंशकाओं से घिरे इन परिजनों से उनके बच्चों के बारे में फीडबैक लिया।

इन परिजनों ने अपने बच्चों को किसी तरह यूक्रेन से बाहर निकालने की व्यवस्था करने के लिए बात दोहराई। इन परिजनों से बातचीत के दौरान यह पहलू सामने आया कि यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे बच्चों को खाने-पीने के संकट से जूझना पड़ रहा हैं।

हर किसी परिजन ने अपने अपने बच्चे की मौजूदा लोकेशन के बारे बताया। किसी ने बताया कि पौलेण्ड और रोमानिया की सीमा तक पहुंचने के लिए उनके बच्चों को परेशानी आ रही हैं। इन परिजनों का कहना था कि उनके बच्चों को पैदल ही सुरक्षित ठिकानो में रहने को मजबूर किया जा रहा हैं।

उपखंड अधिकारी ने बताया कि इन परिजनों को राज्य की ओर से स्थापित कंट्रोल रूम का नम्बर और उनके मोबाइल का नम्बर दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति में जरूरत पड़े तो संपर्क किया जा सकता हैं। इन इन घरों में पहुंचे अधिकारी उपखंड अधिकारी ने विनोबा बस्ती में पूर्व पार्षद पवन गौड़ के घर पर पहुंचे। उनके बेटा लखन यूक्रेन में पढ़ाई करने गया हुआ हैं। इसी प्रकार शंकर कॉलोनी में छात्र अभिषेक पुत्र राजेन्द्र वर्मा, चक 3 ई छोटी निवासी आंचल पुत्री वीरपाल सिंह, साहूवाला गांव निवासी अंजली भाकर पुत्री जसंवत भाकर, पुरानी आबादी के मानवेन्द्र सिंह पुत्र डिप्टी सिंह ढिल्लो, मिर्जेवाला निवासी गगनदीप सिंह पुत्र बलकरण सिंह, 10 एफ बड़ा निवासी जसवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, 18 एफ निवासी सुखपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह, 10 एफ राजदीप सिंह पुत्र सार्दूल सिंह के घर पहुंचकर परिजनों से आश्वासन दिया कि वे उनके बच्चों को स्वदेश लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही हैं।

