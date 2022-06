SriGanganagar अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी

Congressmen took to the streets to protest against the Agneepath scheme- जिले के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने धरना लगाकर किया प्रदर्शन

श्री गंगानगर Published: June 27, 2022 01:01:41 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। केन्द्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने जिले भर में धरना लगाकर प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष सहारण, पूर्व महासचिव श्यामलाल शेखावटी, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई, पार्षद रीतू धवन, ललित बहल, विधायक राजकुमार गौड़ के प्रतिनिधि विशाल गौड़, भीमराज डाबी, भूपेन्द्र कौर टूरना, अजय चडढा, पार्षद प्रेम नायक आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन दिया।

वहीं सादुलशहर में उपखंड कार्यालय के समक्ष कांग्रेसी एकत्र हुए और धरना लगाकर बैठ गए। वहां भी अग्निपथ योजना को बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इधर, रायसिंहनगर में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अंबेडकर सर्किल पर धरना प्रदर्शन कर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को बेरोजगारों के ऊपर थोपकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिसके चलते देश का युवा आक्रोशित है। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। धरने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह धरने के लिए नियुक्त कोर्डिनेटर अशोक चौधरी, पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा, पूर्व प्रधान हरजिंदर सिंह बराड़, राकेश ठोलिया, पिंकी गौड़, अमर चंद डागला, गोगा देवी नायक सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं, अनूपगढ़ में जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने इस योजना के खिलाफ धरना देकर सभा की। इस सभा में वक्ताओं ने इस स्कीम को वापस लेने की मांग की। पढ़ना जारी रखे

