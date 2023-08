एक साल पहले हुई जांच में दोषी फिर भी मिला प्रमोशन

Convicted in the investigation a year ago, still got promotion- मनरेगा में खानापूर्ति: जिले में महज 50 माह में 945 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च

श्रीगंगानगर। पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत हरदासवाली में मनरेगा योजना के 28 कार्यों में बरती गई अनियमितताओं में तत्कालीन दो बीडीओ, तत्कालीन सरपंच सहित 11 अफसरों और कार्मिकों को दोषी माना गया लेकिन एक साल बाद भी नोटिस देने तक प्रक्रिया सीमित रही। यहां तक एक अफसर को जांच में दोषी माना लेकिन एक साल के अंदर उसे श्रीगंगानगर और श्रीकरणपुर पंचायत समिति का बीडीओ बना दिया गया। जिला परिषद ने इन दोषी कार्मिकों से 66 लाख 69 हजार 585 की रिकवरी करने के आदेश दिए गए थे। इसमें सूरतगढ़ पंचायत समिति की तत्कालीन विकास अधिकारी रोमा सहारण, तत्कालीन विकास अधिकारी एवं मौजूदा श्रीगंगानगर व श्रीकरणपुर के बीडीओ विनोद रैगर, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी प्रवीण जैन, हरदासवाली के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश चन्द्र कालड़ा, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक आत्माराम, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सूरज, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागराज, तत्कालीन लेखा सहायक कपिल, तत्कालीन लेखा सहायक माया, तत्कालीन लेखा सहायक कविता, तत्कालीन सरपंच सरोज शामिल थे। इन पर आरोप है कि ग्राम पंचायत हरदासवाली में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत 28 कार्यों में अनियमितता और लापरवाही की बरती गई। इस जांच कमेटी ने 28 में से आठ कार्यों में 51 हजार 462 रुपए स्वीकृति से अधिक भुगतान किया जाना पाया। इसके अलावा माप पुस्तिका में बिना एंट्री से भुगतान करने और नियम कायदों की अवहेलना करते हुए 65 लाख 69 हजार 585 रुपए का अनियमित भुगतान कर राजकोष को हानि पहुंचाई।

इन-इन से इतनी इतनी वसूली के आदेश

उत्तरदायी व्यक्ति वसूली योग्य राशि

तत्कालीन बीडीओ रोमा सहारण 23760

तत्कालीन बीडीओ विनोद रैगर 999602

सहायक लेखाधिकारी प्रवीण जैन 1023362

ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कालड़ा 403835

तत्कालीन कनिष्ठ सहायक आत्माराम 850001

कनिष्ठ सहायक सूरज 234225

कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागराज 1023362

तत्कालीन लेखा सहायक कपिल 217948

तत्कालीन लेखा सहायक माया 246510

तत्कालीन लेखा सहायक कविता 523618

तत्कालीन सरपंच सरोज देवी 1023362

कुल योग 65 लाख 69 हजार 585 रुपए

मनरेगा का गणित

जिले में कुल पंचायत समितियां— 09

जिले में कुल ग्राम पंचायतें—344

जिले में कुल मनरेगा जॉब कार्ड— 2,57,315

जिले में इन दिनों आ रहे श्रमिक— 101752

फैक्ट फाइल

पंचायत समिति ग्राम पंचायत श्रमिकों की संख्या

अनूपगढ़ 32 9518

श्रीगंगानगर 53 12737

घड़साना 36 12606

श्रीकरणपुर 35 11393

पदमपुर 36 12274

रायसिंहनगर 47 14701

सादुलशहर 28 9122

श्रीविजयनगर 29 7275

सूरतगढ़ 49 12126

कुल योग 345 101752