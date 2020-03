कोरोना का असर: शहर के 65 वार्डो के लिए बनाई 13 टीमें, जरुरतमंद परिवारों की करेगी पहचान

Corona effect: 13 teams formed for 65 wards of the city कोरोना वायरस प्रकोप के दृष्टिगत प्रदेश भर में किए गए लॉक डाऊन से जिन परिवारों को सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, अब उन परिवारों को भोजन देने की व्यवस्था सरकार करवाएगी।