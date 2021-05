सुविधा शुल्क लेकर घर बैठे होती थी कोरोना की जांच, मोबाइल पर महज दो घंटे में थमाई जाती जांच रिपोर्ट

Corona investigation used to be done sitting at home with convenience- कोरोना लैब से जुड़े थे कई दलाल, पुलिस जांच में खुलेगी हकीकत