कोरोना वायरस: शुगर मिल के बने हैंड सेनेटाइजर का बदलेगा रंग और आएगी खुशबूदार महक

Corona virus: Hand sanitizer made from sugar mill will change color and smells fragrant जिला कलक्टर ने देसी मदिरा के पव्वे की पैकिंग से सैनेटाइजर को शराब समझकर नहीं पीने की अपील.