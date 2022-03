गुस्साए पार्षदों और ठेकेदारों ने लगाया एसपी ऑफिस में सांकेतिक धरना, प्रदर्शन कर मांगा न्याय

Councilors and contractors staged a symbolic protest in the SP office- दर्ज प्रकरण में हमलावरो की गिर$फतारी की मांग पर अड़े, एसपी ने दिया आश्वासन.

श्री गंगानगर Published: March 13, 2022 11:14:01 am

श्रीगंगानगर. नगर परिषद के गोदाम में नकारा सामान की खुली निविदा के दौरान ठेकेदारों से सरेआम मारपीट की घटना और नगर परिषद कार्मिकों और अधिकारियों पर हमले कर राजकार्य में बाधा डालने का विवाद दूसरे दिन शनिवार को भी नहीं थमा।

इस घटना को लेकर गुस्साए पार्षदों और ठेकेदारो ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमलावर रामवीर और उसके परिवारिक सदस्यों और अन्य लोगों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। इसमें आरोप लगाया कि रामवीर सरकारी कर्मचारी हैं और सूरतगढ़ में कार्यरत है लेकिन वहां डयूटी करने की बजाय यहां जिला मुख्यालय पर रहता है। डयूटी के समय फरलो पर रहता है और लोगों को डरा धमका अपनी फर्जी हाजिरी लगवाता है।

रामवीर और उसके परिवार ने वाटर वक्र्स कॉलोनीे में छह सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा हैं। इसे हटाने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने टीम भी गठित नहीं की लेकिन इन अपराधिक प्रवृति के लोगों के लिए जब नगर परिषद प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से जाब्ता मांगा तो जानबूझकर नहीं दिया जा रहा हैं।

बिना जाब्ते से नगरपरिषद का अतिक्रमण अभियान शुरू नहीं हो रहा हैं। इसके अलावा रामवीर और उसके परिवारिक सदस्यों के खिलाफ पूर्व में जानलेवा हमला करने के कई मामले हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस को रामवीर और अन्य लोगों के खिलाफ पूर्व में दर्ज मामलों की रिपोर्ट बनाकर उन्हे भिजवाने के निर्देश दिए।

वहीं नगर परिषद प्रशासन को पुलिस जाब्ता देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पार्षदों अशोक मुंजराल, लोकेश सिहाग, कमल कुमार नारंग, बबीता गौड़, विजेन्द्र स्वामी, धर्मेन्द्र मौर्य, सुरभी स्वामी, प्रियंक भाटी, जगदीश घोड़ेला, रेखा कालड़ा, प्रेम कुमार घोड़ेला, कृष्ण गोपाल, लक्ष्मी, फहिम खान, रमेश शर्मा, धर्मपाल पाली, रमेश घडिय़ाव, बाबूलाल निर्वाण, किशन चौहान, बलजीत बेदी, कमल चराया, अक्षय डागला, गगनदीप कौर, पूर्व पार्षद पवन गौड़ और पूर्व उपसभापति लक्की दावड़ा आदि मौजूद थे।

इस प्रदर्शन के बाद पार्षदों के साथ आयुक्त सचिन यादव के साथ बैठक हुई। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि अब वाटरवक्र्स कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।

इसके लिए पूर्व में गठित टीम को पुलिस जाब्ता नहीं दिया जा रहा था। इस कारण वहां कब्जे हटाने में अड़चन आ रही हैं। आयुक्त के समक्ष पार्षदों ने रामवीर सहित कई अपराधिक प्रवृति के लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की।

पार्षदों का कहना था कि नगर परिषद प्रशासन अपना सख्त कदम उठाती तो ऐसे लोगेां की एंट्री नहीं होती।

वाटर वक्र्स कॉलोनी में नगर परिषद के करीब नब्बे आवासीय क्वार्टर हैं। इसमें अधिकांश लोगों का कब्जा हैं। इसमें कई लोगों ने तो किराये पर दे दिए हैं।

करीब चालीस दशक पहले वाटर वक्र्स विभाग नगर परिषद का हिस्सा था तब नगर परिषद ने इन दोनों विभागों के कार्मिकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराया था। कार्मिक सेवानिवृत्त भी हुए लेकिन चाबी नगर परिषद सौंपने की बजाय अपने परिचितों के पास रहने के लिए खाली कर दिया। कई लोगों ने इन आवासीय क्वार्टरों पर काबिज हो गए।

इस संबंध में वर्ष 2019 में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हर महीने होने वाली जनसुनवाई में यह प्रकरण चल रहा हैं। करीब तीन साल से हर बार नगर परिषद प्रशासन रटरटाय जवाब पेश कर रही है कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दरअसल वाटर वक्र्स कॉलोनी के कब्जे को हटाने के लिए बारह सालों से कागजी प्रयास चल रहे हैं। तत्कालीन आयुक्त ओपी बुनकर इस कॉलोनी में आवासीय क्वार्टरों का सर्वे कराया था। इस सर्वे के बाद यह प्रयास परिणाम में नहीं बदला।

