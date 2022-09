SriGanganagar बुलाने पर नहीं आए पार्षद, सिर्फ चौदह पार्षदों ने दी हाजिरी

श्री गंगानगर Published: September 05, 2022 08:07:30 pm

श्रीगंगानगर। हर वार्ड में जरुरतमंद और बेरोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना में रोजगार देने में जॉबकार्ड की जरुरत होगी, ऐसे में जॉबकार्ड बनवाने में पार्षदों की भूमिका रहेगी। यह कहना था नगर परिषद सभापति करुणा चांडक का। सभापति ने पार्षदों से शहरी क्षेत्र जरूरतमंद परिवारों के सदस्य जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। नगर परिषद प्रशासन ने इस बैठक के लिए शहर के निर्वाचित और मनोनीत सभी पार्षदों को आमंत्रित किया गया लेकिन आए सिर्फ पन्द्रह पार्षद। इसमें सभापति, प्रतिपक्ष नेता की संख्या घटा दी जाएं तो यह सिर्फ 13 तक पहुंची। पार्षदों के नहीं आने पर यह बैठक महज बीस मिनट में निपट गई। नगर परिषद बोर्ड में निर्वाचित पार्षद कुल 65 है जबकि आठ मनोनीत है। सभापति व उपसभापति सहित कुल 71 है।

इस संबंध में आयुक्त का कहना था कि सोमवार को सरकारी अवकाश होने के कारण पार्षद किसी कारणवंश नहीं आ पाए। ऐसे में इस योजना का हर पार्षद तक जानकारी और उनकी शंकाओं का समाधन करने के लिए अगले सोमवार को फिर से बैठक बुलाई जाएगी।

आयुक्त गुरदीप सिंह का कहना था कि जॉब कार्ड बनाने के लिए ई मित्र दुकानों से निशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके लिए हर पार्षद अपने अपने वार्ड में बेरोजगारों से जॉब कार्ड में सक्रियता दिखाते हुए पंजीयन करवाए ताकि योजना से जरुरतमंद लाभांवित हो सके। नगर परिषद सभागार में सोमवार को पार्षदों की बैठक में प्रतिपक्ष नेता डा.बबीता गौड़ ने योजना के संबंध में आ रही अड़चनों के बारे में सवाल उठाए।

इससे पहले आयुक्त ने ई-मित्रा संचालको की बैठक बुलाई। इसमें आयुक्त का कहना था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना के लिए जॉब कार्ड के आवेदन के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं लेंगे। सरकार की ओर से ई मित्रों संचालकों को यह भुगतान स्वयं करेगी।

इसके लिए ई मित्र संचालकों को बकायदा पाबंद भी किया। इस बैठक में अधिशाषी अभियन्ता महावीर गोदारा, सहायक लेखाधिकारी तार सिंह, वरिष्ठ सहायक चन्द्रभान नागपाल और जिला ई-मित्रा के संचालक उपस्थित थे।

आयुक्त ने बताया कि श्रीगंगानगर नगर परिषद के अलावा रायसिंहनगर, सूरतगढ़, गजसिंहपुर, अनूपगढ़, पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, सादुलशहर, श्रीविजयनगर और लालगढ़ जाटान नगर पालिकाओं में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के वरिष्ठ और कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक के 72 पदों पर संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए सूची तैयार हो गई है। इन संविदा कर्मियों की भर्ती के संबंध में तैयार की गई सूची जिला कलक्टर को भिजवाई गई है। कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसे फाइनल करेगी। इन पदों के लिए करीब चार हजार आवेदन आए थे।

