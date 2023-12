मतगणना स्थल एरिया होगा नो एंट्री जोन

#No entry zone विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय पर मतगणना डाॅ बीअार अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में होगी, ऐसे में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। रविवार को हाेने जा रही मतगणना के दौरान मतगणना स्थल एरिया को नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। वहीं शहर में यातायात व्यवस्था में काफी परिवर्तन किए गए हैं। करणपुर फाटक,तीन पुली, अाजाद सिनेमा, स्टेशन राेड पर काेतवाली टी पाॅइंट, भगतसिंह चाैक अाैर काेडा चाैक के अंदर के एरिया में सामान्य दिनाें का यातायात बंद रहेगा। मतगणना स्थल की अाेर केवल मतगणना में डयूटी स्टाफ, उम्मीदवार के एजेंट और मीडियाकर्मियाें के वाहनाें काे ही प्रवेश दिया जाएगा। नाे एंट्री जाेन पर यातायात पुलिस हर वाहन काे अाने देने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी डयूटी पास काे देखने के बाद ही आने दिया जाएगा। वाहनाें की पार्किंग की व्यवस्था दाे जगह राजकीय मल्टी पर्पज स्कूल अाैर डीएवी स्कूल में की गई है।

यहां से हो सकेगी वाहनों की एंट्री

यातायात प्रभारी रमेश सर्वटा ने बताया कि तीन दिसंबर को पंजाब की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहन साधुवाली छावनी के ओवर ब्रिज, मीरा चौक से हाेकर शहर में प्रवेश करेंगे। शहर से पंजाब की तरफ जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन सुखाड़िया सर्किल से मीरा चौक होते हुए माैसम विभाग के सामने से ओवर ब्रिज हाेकर साधुवाली व तीन पुली काे हाेकर पंजाब की तरफ जा सकेंगे। श्रीकरणपुर, मिर्जेवाला की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहन श्रीकरणपुर बाईपास से पदमपुर बाईपास होते हुए शहर मे प्रवेश करेंगे व श्रीकरणपुर, मिर्जेवाला की तरफ जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन इसी रूट से बाहर की अाेर जाएंगे।

यहां बनाई गई है अस्थायी पार्किंग

निवार्चन विभाग से अनुमति मिलने पर विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर की मतगणना में भाग लेने वाले अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग व अन्य संबंधित विभाग, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंटआदि के वाहनों की पार्किंग मल्टीपर्पज स्कूल में रहेगी। वहीं विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर और अनूपगढ़ की मतगणना में भाग लेने वाले अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग, उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट आदि के वाहनों की पार्किंग डीएवी स्कूल में रहेगी।

शहर में यूं रहेगी यातायात व्यवस्था

तीन पुली से मल्टी पर्पज स्कूल के पास रेलवे अंडर पास तक का मुख्य मार्ग बंद रहेगा, समस्त प्रकार के वाहनों को अन्य मार्गाें से भेजा जाएगा। इसी प्रकार जेसीटी मिल से मल्टी पर्पज स्कूल की अाेर अाने वाले सभी वाहनाें काे बदले रूट पर भेजा जाएगा।इधर, कोडा चौक से करणपुर-हिंदुमलकाेट राेड आरयूबी की तरफ जाने वाले वाहनों को दूसरे रास्ताें पर डायवर्ट किया जाएगा। भगतसिंह चौक से गंगासिंह चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को अन्य मार्गाें पर भेजा जाएगा। रेलवे स्टेशन राेड पर काेतवाली टी प्वाइंट से गंगासिंह चौक की तरफ आने वाले वाहनों को काेतवाली के सामने से हाेकर आवाजाही के लिए रास्ता दिया जाएगा।

यहां से होगी वाहनों की आवाजाही

आजाद सिनेमा से गंगानगर क्लब की तरफ आने वाले वाहनों को आजाद सिनेमा से शुगर मिल आरयूबी की ओर निकाला जाएगा। पुलिस लाइन के गेट नंबर दाे के निकट से वाहनाें काे ओवर ब्रिज से भेजा जाएगा। आजाद सिनेमा की तरफ से आर्मी एरिया, तीन पुली मोड़ से तीन पुली की तरफ जाने वाले वाहनों को तीन पुली से माेहनपुरा राेड, हिंदुमलकाेट राेड की ओर भेजा जा सकेगा। तीन पुली से मल्टी पर्पज स्कूल के िनकट अंडर पास तक का मुख्य मार्ग बंद रहेगा, समस्त प्रकार के वाहनों को अन्य मार्गाें से भेजा जाएगा।