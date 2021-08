भुआ और उसके पोते की निर्मम हत्या करने पर दंपती को उम्रकैद

Couple gets life imprisonment for brutally killing Bhua and his grandson-पहले अपने भाई और मां की थी हत्या तो उसे मिली जेल, पैरोल पर छूटकर फिर किया वारदात को अंजाम.