SriGanganagar दंपती का स्नेह: एक साथ अमरनाथ यात्रा पर निकले, मौत और अंतिम संस्कार भी संग-संग

Couple's affection: went out on Amarnath Yatra together, death and funeral also together- कपड़ा व्यवसायी मोहनलाल वधवा और उनकी पत्नी के अंतिम विदाई में नम हुई आंखें

श्री गंगानगर Published: July 11, 2022 01:04:03 pm

श्रीगंगानगर. पति और पत्नी का अटूट बंधन प्रेम और स्नेह से लबरेज रहता है। एक सोच और प्यार हो तो एक दूसरे के साथी उम्र भर के रहते है। ऐसा ही वाक्या जी ब्लॉक के कपड़ा व्यवसायी मोहनलाल वधवा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच रहा। दोनों उम्रभर साथ-साथ रहे और अंतिम विदाई भी साथ साथ हुई। उनकी इस विदाई वेला में हर कोई अपनी नम आंखों से अलविदा कर रहा था। सात जन्मों के साथी वधवा दंपती को अंतिम बार देखने के लिए उनके रिश्तेदार और बेटे-बहू पिछले चार दिन से इंतजार कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा पर इस दंपती की चार दिन पहले वहां मौत हो गई थी।

SriGanganagar दंपती का स्नेह: एक साथ अमरनाथ यात्रा पर निकले, मौत और अंतिम संस्कार भी संग-संग

अमरनाथ हादसे में जान गंवाने वाले कपड़ा व्यापारी मोहनलाल वधवा और उनकी पत्नी सुनीता वधवा के शव आखिर चौथे दिन सोमवार को सुबह करीब सात बजे पहुंचे। जी ब्लॉक में उनके निवास स्थान पर रिश्तेदार और परिजनों में गहमागहमी एकाएक बढ़ गई। इस दंपती के बीच स्नेह ऐसा कि लोग अब मिसाल देने लग गए है। दोनों संग संग रहते। दोनों के दो बेटे है, एक जयपुर और दूसरा गुडगांव में रहता।

चार जुलाई को दोनों अमरनाथ यात्रा पर अपने समधी सीआई रहे सुशील खत्री के परिवार के संग गए। लेकिन वहां आठ जुलाई की शाम करीब छह बजे प्राकृतिक आपदा में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद शव की खोजबीन हुई तो पहले सुनता वधवा का शव मिला तो दूसरे दिन शनिवार को मोहनलाल वधवा का।

इस दंपती के शव शनिवार रात श्रीनगर से हवाई जहाज से नई दिल्ली लाए गए। लेकिन परिजनों ने जब शव को देखा तो वह किसी और महिला का निकला। नई दिल्ली से यह मामला श्रीनगर पहुंचा तो खोजबीन शुरू हुई। रातभर चली कवायद के बाद यह पता चला कि ताबूत पर नाम की स्लिप लगाते समय चूक हो गई।

श्रीनगर से जो शव नई दिल्ली आया था उस पर नाम की स्लिप तो श्रीगंगानगर की सुनीता वधवा की थी। लेकिन शव किसी और महिला का था। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डॉ. हरीतिमा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से मिली जानकारी के बाद बताया कि अमरनाथ गुफा के पास किसी परिचित के शिनाख्त करने के बाद मृतका शव पहले पॉलीबैग में डाला गया और फिर ताबूत में। गड़बड़ी तब हुई जब सुनीता वधवा के नाम की स्लिप किसी दूसरी महिला के ताबूत पर लग गई।

रविवार दोपहर बाद यह गलफत दूर हुई और सुनीता वधवा का शव दिल्ली भिजवाया गया। वहां से परिजन सुनीता और मोहनलाल वधवा के शव लेकर श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह पहुंचे।

ताबूत से आए इन दोनेां शवों को बाहर निकाला गया और गली में ही परिजनों ने दर्शन किए। इसके बाद कल्याण भूमि की ओर से दोनों को अलग-अलग वाहनों से पदमपुर रोड पर कल्याण भूमि में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया।

गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया। मोहनलाल वधवा को मुखाग्नि उनके जेष्ठ पुत्र अपूर्व वधवा और सुनीता वधवा को मुखाग्नि उनके छोटे बेटे हर्षित ने की। इस मौके पर अरोड़वंश समाज के काफी लोग मौजूद थे। वहीं विभिन्न व्यापारिक संगठनों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी इस अंतिम संस्कार के साक्षी बने। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें