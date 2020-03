टैंक लॉरी में छुपाकर रखे थे चूरा पोस्त से भरे कट्टे

Crates filled with sawdust were hidden in a tank lorry....टैंक लॉरी की आड़ में 1 क्विंटल 80 किलो चूरा पोस्त से भरे कट्टों की तस्करी करने का मामला का सिटी पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए चूरा पोस्त सहित दो जनों को गिरफ्तार किया है।