SriGanganagar अपरा​धियों का इतना दुहस्सास: बीकानेर जेल से की गई गैंगस्टर के नाम की कॉल, ठेके लेने के लिए दी गई धमकी

Criminals so audacious: Gangster's name called from Bikaner jail, threatened to take contracts- पुलिस की जांच में चार आरोपियों की पहचान, एसपी का दावा-अब होगी गिरफ्तारी

श्री गंगानगर Published: April 22, 2022 09:51:01 am

श्रीगंगानगर। सादुलशहर के कारोबारी नरेन्द्र कुमार अग्रवाल को गैंगस्टर के नाम से व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने वाले आरेापियों की पहचान हो गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस कारोबारी को धमकी मिलने के बाद दर्ज मामले कीें तकनीकी रूप से जांच की। इस जांच में सामने आया है कि जिस मोबाइल सिम इंटरनेट डाटा प्रयोग कर परिवादी नरेन्द्र कुमार को धमकी दी गई थी, वह सिम बीकानेर केंद्रीय कारागृह में चल रही थी। बीकानेर के केंद्रीय कारागृह की बुधवार को तलाशी दिलवाई गई तो यह सिम विचाराधीन बंदी दिनेश उर्फ फौजी पुत्र मांगेराम के नाम थी। यह दिनेश उर्फ फौजी चूरू जिले के हमीरवास थाने के हरपालु ताल का है। जेल में बंद इस आरोपी से यह सिम बरामद की।

इस संबंध में बीकानेर के बिछवाल थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि बीकानेर जेल में बंद आरोपियों के अलावा सादुलशहर निवासी विक्की उर्फ विक्रम और प्रवीण की भूमिका सामने आई है। विक्की सादुलशहर बस अड्डे का ठेका लेना चाहता था, इसलिए उसने सादुलशहर के नरेश डेलू के साथ मिलकर झुंझूनूं निवासी प्रवीण के संपर्क किया और प्रवीण के कहने पर बंदी दिनेश ने केंद्रीय कारागृह बीकानेर से नरेंद्र अग्रवाल को धमकी दी।

एसपी ने दावा किया कि जेल में दो आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि सादुलशहर क्षेत्र के दोनों आरेापियों की तलाश की जा रही है।

इधर, सादुलशहर नगरपालिका के अधीन बस स्टैण्ड के वार्षिक संचालन की ठेका बोली को लेकर अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए कस्बे के कारोबारी को बस स्टैण्ड की ठेका बोली में भाग लेने पर जान से मारने की धमकी देने की घटना के बाद पुलिस प्रशासन व नगरपालिका को पूरी तरह सतर्क दिखी। बस स्टैण्ड की वर्ष 2022-23 की ठेका बोली नगरपालिका अध्यक्ष कांता खीचड़ की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक (ग्रामीण) भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में जाप्ता लगाया गया।

बस स्टैण्ड की वर्ष 2022-23 की अधिकतम बोली 7 लाख 85 हजार रुपए में अमनदीप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम छूटी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हेमंत कुमार तंवर ने बताया कि बस स्टैण्ड की ठेका बोली में शामिल होने के लिए 5 आवेदकों अमनदीप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, इंटीग्रेटेड पेट्रो सोल्यूशन, ललित कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, दुर्गा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी व दिनेश कुमार ने अमानत राशि एक-एक लाख रुपए पालिका में जमा करवाए।

बोली के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप खीचड़, सहायक अभियंता इरफान अली, पार्षद श्याम सुंदर जोशी व मनीष शर्मा आदि उपस्थित थे। बस स्टैण्ड का गत वर्ष 2021-22 की 6 लाख रुपए में ठेका छूटा था।

इधर, सादुलशहर एसएचओ सतवीर मीणा ने बताया कि सादुलशहर के वार्ड नं. 9 निवासी नरेन्द्र कुमार (40) पुत्र अमरनाथ अग्रवाल ने 17 अप्रेल को मामला दर्ज करवाकर बताया 14 अप्रेल शाम 6 बजे उसके नंबर पर अज्ञात व्यक्ति की व्हाट्सएप कॉल की। कॉल करने वाले कहा कि 21 अप्रेल को नगरपालिका बस अड्डा की बोली में भाग लिया तो गोली मार दूंगा। अज्ञात युवक ने दोबारा वीडियो कॉल करके भी नरेन्द्र कुमार को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि उक्त बस स्टैंड ठेका अंकित भादू के पिता को दिलवाना है।

इस प्रकार अज्ञात युवक ने अपने आपको अंकित भादू का दोस्त बताते हुए वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट ले लिया। नरेन्द्र कुमार ने पुलिस को दिए परिवाद में सुरक्षा की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से उसके घर हथियारबंद पुलिस कर्मी तैनात कर दिया। मीणा ने बताया कि पुलिस व्हाट्सएप कॉल करने वाले की तलाश कर रही है।

