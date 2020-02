हड़बड़ी में करवाया सीआरएस दौरा, डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं मिली स्वीकृति

CRS tour conducted in haste, approval not received one and half year...रेलवे में आंकड़ों का खेल किस कदर हावी है, इसका अंदाजा हिसार-बठिण्डा-सूरतगढ़ के बीच हुए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को देखकर लगाया जा सकता है।