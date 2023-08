दीये तले अंधेरा: विधायक आवास क्षेत्र फिर भी जर्जर सड़क

श्री गंगानगरPublished: Aug 02, 2023 11:42:18 pm Submitted by: surender ojha

Darkness under the lamp: MLA's residence area still dilapidated road- गगन पथ की आधा किमी सड़क बिखरी, पेचवर्क भी उखड़े

श्रींगगानगर। पूरे विधानसभा में नई सड़कों की सौगात देने वाले विधायक राजकुमार गौड़ के आवास क्षेत्र में सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां से लोगों की आवाजाही में परेशानी आने लगी है। सुखाडि़या मार्ग के शांति स्तम्भ चौक से लेकर हनुमानगढ़ रोड पर बालिका चौक तक करीब आधा किमी गगन पथ की यह सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। करीब ढाई माह पहले लगे पेचवर्क भी बरसाती पानी में बह गए। इस रोड पर वृंदावन विहार कॉलोनी में विधायक गौड़ का आवास है लेकिन उनके घर पर आवाजाही करने वाले लोग जर्जर रोड से गुजरते हैं। इस रोड का क्षेत्राधिकार अब नगर परिषद के पास है। पहले इस रोड का क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास के पास था। इस रोड पर कई शिक्षण संस्थाएं, प्राइवेट नर्सिग होम, होटल, मैरिज पैलेस ज्यादातर है। वहीं बाजार से जवाहरनगर एरिया को जोड़ने के लिए इस गगन पथ पर वाहनों की अधिक आवाजाही रहती है। वृंदावन विहार कॉलोनी के दोनों मुख्य गेट के पास इस रोड पर लगे पेचवर्क उखड चुके है। इसी प्रकार अरुट चौक के आसपास बरसाती पानी से गडढे तक बन चुके हैं। रात में स्ट्रीट लाइट इस रोड पर अक्सर बंद रहती है, इस वजह से इन गडढों में आए दिन दुर्घटनाएं होने लगी है।

अरुट चौक से हनुमानगढ़ रोड तक यह वाटर लाइन और सीवर लाइन बिछने के बाद यह रोड धंस चुकी है। इस संबंध में जब लोगों ने विधायक गौड़ तक शिकायत की तो आरयूआईडीपी और पीडब्ल्यूडी ने इस रोड का दुरुस्त भी कराया था। लेकिन बरसात में फिर से लीपापोती की गई इस रोड में जगह जगह गडढे बन चुके है। यह दुर्घटना स्पॉट के रूप में उभरने लगे है। करीब सात साल पहले इस रोड को यूआईटी से नगर परिषद को क्षेत्राधिकार दिया गया है, तब से यह रोड नई नहीं बनी हैं। हालांकि यूआईटी ने पिछले बारह सालों में तीन बार यह सड़क बनाई है। वहीं नगर परिषद प्रशासन की ओर से एक बार सड़क की मरम्मत की गई है। दो माह पहले इस रोड पर यूआईटी की ओर से पेचवर्क भी लगाए गए लेकिन बरसात में बह गए और अब वहां सड़क उखड़ खाबड़ के रूप में बनी हुई है।

वर्ष 1980 में जवाहरनगर एरिया का विकसित किया गया था, इसके दो साल बाद वर्ष 1982 में इस रोड का नाम पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर ने गगन पथ के नाम से शहर की सबसे सुंदर रोड बनाने का दावा किया था। लेकिन यह रोड अब तक सुंदर तो दूर गली मोहल्ले की सड़क का रूप तक नहीं मिल पाई है। इस रोड को मैरिज पैलेसों की रोड के नाम से भी पहचान मिली हुई है। जब कॉटन की तीन फैक्ट्री इस रोड पर संचालित होती थी तब यहां लोगों की आवाजाही खूब रहती। लेकिन करीब 28 साल पहले वर्ष 1995 में इस रोड पर मैरिज पैलेस का निर्माण शुरू हुआ तो यह संख्या बढ़ती गई। करीब पांच मैरिज पैलेस संचालित हो रहे है। जब वर्ष 2009 में यूआईटी सचिव अशोक यादव आए तब उन्होंने इस गगन पथ में जलभराव की समस्या हल करने के लिए सीसी रोड का निर्माण करवा दिया था, इस रोड पर अधिकांश टुकड़ा अब भी सीसी रोड का बना हुआ है। लेकिन फार्मेसी चौक से बीसीए स्कूल तक यह रोड कारपेट रोड और अरुट चौक से हनुमानगढ़ रोड तक डामर रोड की बनी हुई है।

इस रोड पर पांच मैरिज पैलेस, चार नर्सिग होम, दो अल्टासाउंड केन्द्र, कई कोचिंग सैंटर, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, बीएसएनएल एक्सचेंज, डाक विभाग का ऑफिस, दो बड़ी शिक्षण संस्थाएं, मिठाई की दुकान, कई दुकानें भी संचालित हैं।इन संस्था और संस्थानों में आवाजाही के इसके अलावा हनुमानगढ़ क्षेत्र या जवाहरनगर या अन्य बाहरी कॉलोनियों के अलावा इंदिरा वाटिका में लोग इस रोड का अधिक इस्तेमाल होता हैं। वहीं सभापति करुणा चांडक के परिवार का फार्म हाउस भी हैं। इस वजह से वाहनों की आवाजाही चौबीस घंटे रहती है। कॉटन फैक्ट्रीयां जब संचालित होती थी तब यहां कॉमर्शियल गतििविधियों के लिए लोग आगे नहीं आए लेकिन यहां महंगी दरों पर भूखंड तक नहीं मिलते। पूरी रोड मार्केट के रूप में विकसित होने लगी है।