SriGanganagar दिन दिहाड़े कॉलोनाइजर पर जानलेवा हमला, मची खलबली

Deadly attack on colonizer in broad daylight, video of incident create- सरेआम गुंडागर्दी: लॉकेशन पूछी और की रैकी, मौका मिलते ही टूट पड़े , वारदात के बाद जागी पुलिस

श्री गंगानगर Published: June 07, 2022 11:53:34 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में गुंडागर्दी अब सरेआम होने लगी हैं। इससे अपराधियों में अब पुलिस का भय दिखाई नहीं देता। ऐसी ही वारदात सरेआम मंगलवार सुबह करीब साढ़े दस बजे उस समय हुई जब नेहरानगर में एक कॉलोनाइजर अपनी कार में सवार होकर दुकान पर जा रहा था। लाठियों और धारदार हथियारों से लैस लोगों ने कार में सवार इस कॉलोनाइजर पर हमला कर दिया। गंभीर घायल होने के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। वहीं घटनाक्रम की वीडियो वायरल होने के बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने रात को चार जनों को गिरफ्तार कर लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कॉलोनाइजर और प्रोपर्टी डीलर गणपतिनगर निवासी राधेश्याम गर्ग पुत्र बनवारीलाल अग्रवाल का विवाद पंकज खारीवाल, दिनेश खारीवाल, सुमित उर्फ गब्बर और सोनू मिडढा के साथ एक दुकान का विवाद था। इस दुकान पर काबिज संबंध प्रकरण में कोर्ट ने फैसला राधेश्याम गर्ग के पक्ष में हुआ था। इस विवाद को लेकर इन लोगों ने कॉलोनाइजर राधेश्याम गर्ग के परिचित से उसकी लॉकेशन पूछी और सुलह करने के लिए दुकान पर बुलाया। ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। यहां तक कि धमकाया कि उनके पास हमला करने के लिए युवाओं की टोली तैयार है। वहीं हमलावरों ने मंगलवार को राधेश्याम की रैकी की। जैसे ही राधेश्याम मंगलवार को नेहरानगर से सटे कबीरनगर पहुंचा तो वहां एक अन्य कार और दो बाइक पर सवार होकर आए युवकों ने उसे घेर लिया। इन लोगों ने ताबड़तोड़ मारपीट करना शुरू कर दिया। लोहे की रॉड, लाठियों से किए गए हमले में राधेश्याम गंभीर घायल हो गया। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. 2 मिनट की वीडियो ने बताई हकीकतइस बीच, वारदात स्थल के पास एक घर के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की ओर से एकाएक हमला करने का घटनाक्रम कैद हो गया। इस वीडियो के एकाएक वायरल होने से लोगों और पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। दो मिनट आठ सैकंड के इस वीडियो फुटेज में किस तरह हमला करने, कार में सवार भांजे दीपक को वहां से भगाने और राधेश्याम पर लगातार से हमला करने की हकीकत सामने आई हैं। इधर, गणपतिनगर निवासी दीपक पुत्र प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मामा राधेश्याम गर्ग की दुकान को लेकर आरोपियों सुमित उर्फ गब्बर, सोनू मिडढा, दिनेश खारीवाल, पंकज खारीवाल, प्रेम बिश्रोई ने चार पांच अन्य लडक़ों ने मिलकर जान से मारने की नीयत से रॉड, डंडो व धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इन आरोपियों की अधिवक्ता आईपी सहारण की भी शह और संलिप्तता रही हैं। राधेश्याम को पिस्तौल दिखाकर भय में डाला और जबरन कागजातों पर हस्ताक्षर अंगूठे भी लगवा लिए। जेब से रुपए भी निकाल कर ले गए। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307,323,382,327,147,148,149,120 बी में मामला दर्ज किया. एसपी ने इस प्रकरण में तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश किए। इस पर सदर पुलिस ने अबोहर कैलाशनगरी हाल संजय कॉलोनी निवासी सुमित बिश्रोई पुत्र पृथ्वीराज, पूजा कॉलोनी वार्ड 43 निवासी अंकुश बिश्रेाई पुत्र अश्विनी बिश्रोई, चक 3 ई छोटी गली नम्बर दो निवासी प्रवीण उर्फ टिडिया पुत्र ताराचंद और चक 3 ई छोटी शिवनगर गली नम्बर दो निवासी राहुल उर्फ ढाका पुत्र रतनलाल को गिरफ्तार किया। पढ़ना जारी रखे

