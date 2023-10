Dengue डेंगू का थमा नहीं प्रकोप, अब तक आए 385 रोगी

श्री गंगानगरPublished: Oct 29, 2023 12:11:57 pm Submitted by: surender ojha

Dengue outbreak has not stopped, 385 patients have come so far- जिला मुख्यालय बना हॉटस्पॉट, सबसे ज्यादा श्रीकरणपुर में

Dengue डेंगू का थमा नहीं प्रकोप, अब तक आए 385 रोगी

Dengue इलाके में डेंगू रोग का प्रकोप अब भी थमा नहीं है। आठ और नए रोगी सामने आए है। अब तक संख्या 385 तक पहुंच चुकी है। यही हालात और रहे तो यह आंकड़ा चार सौ पार हो जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोग से सावधान रखने के लिए कई बार एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लोग अपने घरों में डेंगू मच्छर पनपने का मौका नहीं दे। दीपावली पर्व पर कई घरों और दुकानों पर इन दिनों सफाई का दौर चल रहा है। ऐसे में जैसे जैसे सफाई के दौरान मच्छर बाहर आ रहे है, वैसे वैसे रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इधर, जिला चिकित्सालय के पीएमओ डा. केएस कामरा ने बताया कि करीब 2200 सैम्पल लिए गए है, इसमें से करीब पौने चार सौ से अधिक रोगी डेंगू रोगी पाए है। जिनमे 136 रोगियों को डिस्चार्ज किया गया है। ओपीडी में रोजाना डेंगू रोगी आ रहे है। डा. कामरा का कहना है कि इन दिनों कूलर बंद हो चुके है लेकिन कूलर में रखा पानी खाली नहीं होने से वहां डेंगू मच्छर अपना पांव पैसार रहा है। हर घर में यह िस्थति हो सकती है, ऐसे में कूलर या गमलो या छत पर जहां खुले बर्तन या अन्य सामान जहां पानी एकत्र हो रहा है, वहां की सफाई करना जरूरी है।

कहां कहां कितने रोगी

श्रीगंगानगर शहर 138

श्रीगंगानगर ग्रामीण 78

श्रीकरणपुर 147

पदमपुर 010

सूरतगढ़ 002

अब तक कुल 385