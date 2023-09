एक दिन के लिए आई उपनिदेशक और चार माह छुट्टी पर गई

श्री गंगानगरPublished: Sep 30, 2023 11:18:42 pm Submitted by: surender ojha

Deputy Director came for a day and went on leave for four months- अब विधानसभा चुनाव के उपरांत आएगी वापस

श्रीगंगानगर। इलाके में अफसरों की मनमर्जी का दौर थम नहीं रहा है। लंबे समय से नगर परिषद में आयुक्त की कुर्सी खाली है। वहीं रसद विभाग में डीएसओ की कुर्सी को लेकर आए दिन खींचतान हो रही है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग भी अछूता नहीं रहा। इस विभाग में उपनिदेशक आरएएस सुशीला वर्मा को लगाया गया हैं। ऐसे में इस महिला अधिकारी ने शनिवार को ज्वाइनिंग की। हाजिरी भी लगाई और जिला परिषद में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय व पुरानी आबादी के सामुदायिक भवन में ब्लॉक स्तरीय पोषण मेले में भी पहुंची। इसके बाद चाइल्ड केयर लीव 3 अक्टूबर 23 से 30 जनवरी 24 तक करीब चार माह का अवकाश लेकर रवाना हो गई। वर्मा के उपनिदेशक का अतिरिक्त चार्ज बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर अनिल कामरा को सौंपा गया है।

विदित रहे कि आरएएस तबादला सूची में वर्मा को बीकानेर से यहां नगर परिषद आयुक्त के पद पर लगाया गया था लेकिन वर्मा ने ज्वाइनिंग नहीं की। ऐसे में अधिकारियों की तबादला सूची फिर जारी हुई तो वर्मा को महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक पद पर लगा दिया जबकि आयुक्त पद पर सविना बिश्नोई को लगाया गया। लेकिन बिश्नोई ने भी आयुक्त के पद को ज्वाइनिंग नहीं किया। वर्मा केन्द्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुनराम मेघवाल की पुत्रवधू बताई जा रही है। ऐसे में राजनीतिक एप्रोच हावी रही।

एक साथ तीन तीन पदों को जिम्मेदारी

इधर, सीडीपीओ श्रीगंगानगर शहर अनिल कामरा के पास सूरतगढ़ सीडीपीओ का भी अतिरिक्त चार्ज है। ऐसे में अब उपनिदेशक के रूप में भूमिका के लिए अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वहीं श्रीगंगानगर ग्रामीण सीडीपीओ सुमन गोदारा के पास श्रीकरणपुर और सादुलशहर सीडीपीओ का अतिरिक्त चार्ज मिला है। इसी प्रकार पदमपुर सीडीपीओ सहदेव को भी अब रायसिंहनगर और अनूपगढ़ बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया हैं।