लॉक डाउन के बावजूद हमारा जिला श्रीगंगानगर प्रदेश में सिरमौर

Despite the lock down, our district Sirmour in Sriganganagar region- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की रैकिंग में प्रदेश में नम्बर वन.