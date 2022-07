SriGanganagar मानसून के बावजूद नहरों में घटा पानी

Despite the monsoon, the water in the canals decreased- पंजाब से शेयर के अनुरुप नहीं मिल रहा सिंचाई पानी, कई नहरें बंद

श्री गंगानगर Published: July 07, 2022 02:10:33 pm

श्रीगंगानगर. गंगनहर में शेयर के अनुसार पानी लेने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर पिछले दिनों हुई मानसून की बरसात ने पानी फेर दिया। यह बारिश हिमाचल में पोंग बांध से लेकर पंजाब में हरिके हैडवर्क्स तक के इलाके में भी हुई थी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने इस बारिश से सतलुज -व्यास नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ मानकर बांधों से पानी की निकासी घटा दी, जिसका खमियाजा गंगनहर के किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

गंगनहर में शेयर के अनुसार पानी नहीं मिलने की समस्या 15 मई के बाद तब खड़ी हुई जब पंजाब सिंचाई विभाग ने फिरोजपुर फीडर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग को मिट्टी से भरे थैले लगाकर मजबूत करने का काम शुरू किया। इस काम के लिए पंजाब सिंचाई विभाग ने हरिके हैडवर्क्स से पानी का कम करवाया तो जल संसाधन विभाग ने कम से कम दो हजार क्यूसेक पानी गंगनहर को देने की मांग की थी। लेकिन पंजाब सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मांग को दरकिनार कर गंगनहर को 1400 क्यूसेक पानी दिया।

मानसून की बरसात में हो रही देरी और भीषण गर्मी तथा उमस के कारण गंगनहर क्षेत्र में फसलों के चौपट होने की आशंका के चलते किसान संगठन शेयर के अनुसार पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे। इस पर गंगनहर के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला और मुख्य अभियंता उत्तर क्षेत्र अमरजीत सिंह मेहरड़ा ने दो दिन तक पंजाब में रह कर अधिकारियों से बातचीत की और पानी बढ़ाने के प्रयास किए। बीबीएमबी को भी वस्तुस्थिति से अवगत करवा कर पानी बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली।

गंगनहर को शेयर के अनुसार पानी देने के बारे में राजस्थान से लगातार संदेश मिलने पर बीबीएमबी ने बांधों से 24000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। लेकिन यह पानी हरिके हैडवर्क्स तक पहुंचा तभी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश हो गई। बीबीएमबी ने तब पोंग बांध से लेकर हरिके हैडवर्क्स तक भी अच्छी बारिश होने से सतलुज और व्यास नदियों का जल स्तर बढने का अनुमान लगा कर बांधों से पानी की निकासी 24000 क्यूसेक से घटाकर 16000 क्यूसेक कर दी।

इसी का नतीजा है कि गंगनहर में शेयर के अनुसार पानी मिलने की बजाय 1500 क्यूसेक पनी मिल रहा है जो तय शेयर 2500 क्यूसेक से 1000 क्यूसेक कम है। श्रीगंगानगर जिले में मानसून की पहली बारिश 1 जुलाई की रात को आई और 2 जुलाई की सुबह तक होती रही। बारिश से फसलों को जीवनदान मिला। लेकिन जहां अच्छी बारिश नहीं हुई वहां नहरी पानी की आज भी जरूरत है। मानसून की पहली बारिश के बाद गर्मी और उमस का दौर फिर से शुरू हो गया है।

गंगनहर के अधीक्षण अ भियंता धीरज चावला के अनुसार बीबीएमबी ने बारिश के बाद पानी की निकासी 24000 क्यूसेक से घटाकर 16000 क्यूसेक कर दी। इसका असर गंगनहर को मिलने वाले पानी पर पड़ा है। अब बीबीएमबी ने बांधों से पानी की निकासी बढ़ाई है तो हरिक हैडवर्क्स पर पानी की आवक 20000 क्यूसेक हो गई है। एक दो दिन में पानी और बढ़ेगा तो गंगनहर को मिल रहे पानी की मात्रा में भी सुधार होगा। पढ़ना जारी रखे

