पोक्सो कानून में धोनी को सात साल कारावास की सजा

Dhoni sentenced to seven years imprisonment under POCSO Act- सात साल पहले घमूड़वाली थाने में दर्ज हुआ था मामला

श्री गंगानगर Published: April 22, 2022 01:03:39 pm

श्रीगंगानगर। एक किशोरी से आपसी सहमति के बावजूद दुष्कर्म करने पर अदालत ने एक आरोपी धोनी उर्फ शैलेन्द्र कुमार को सात साल कारावास व पच्चीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय शुक्रवार को पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि सात साल पहले 27 अगस्त 2015 को घमूड़वाली थाने में सौलह साल की पीडि़ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि बीती रात वह अपने घर पर आंगन में सो रही थी कि तीन अज्ञात व्यक्ति मुंह पर नाकाब पोश होकर आए और तीनों ने उसे बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। उसे एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे मुख्य रोड पर छो़ड़कर भाग गए। इस पर एक ग्रामीण की मदद से उसके पिता को सूचना दी गई।

इसके बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में साधुराम और बलराम के अलावा ढाबां झल्लार निवासी शैलेन्द्र उर्फ धोनी पुत्र कृष्णलाल मेघवाल की भूमिका की जांच की। अनुसंधान के दौरान खुलासा हुआ कि धोनी के साथ पीडि़ता की दोस्ती थी।

इस दौरान दोनों एक मकान में मिलने लगे। किसी ने यह प्रेम कहानी देख तो हंगामा मचा दिया। इस कृत्य को छुपाने के लिए पीडि़ता ने यह कहानी रची। पुलिस ने इस मामले में किशेारी से उसकी सहमति के बावजूद यौन संबंध बनाने पर आरोपी ढाबां झल्लार निवासी शैलेन्द्र कुमार उर्फ धोनी पुत्र कृष्णलाल मेघवाल को आरोपी बनाया जबकि अन्य दोनेां साधुराम और बलराम को आरेापी नहीं माना।

अदालत ने आरोपी धोनी उर्फ शैलेन्द्र को पोक्सो एक्ट में देाषी मानते हुए सात साल कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

