पंजाब सटी ढाणियों से दूध एकत्र कर शहर में ग्राहकों तक पहुंचाने की धून ऐसी कि खुद की परवाह नहीं

Dhun to take milk from Punjab to consumers so that he does not care for himself लॉक डाउन में पुलिस के नाको पर जांच करवाने के बाद पहुंचा है दूधिया .