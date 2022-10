SriGanganagar गड्ढे खोदे और भूल गए: रावण दहन का कसूर या हमारी तकदीर

Dig pits and forgot: the fault of Ravana combustion or our fate- सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के नाम पर खोदी सड़कों की अनदेखी

श्री गंगानगर Published: October 07, 2022 09:02:52 pm

श्रीगंगानगर। दशहरे पर रावण का पुतला दहन करने का कसूर कहें या फिर इनकी तकदीर कि सीवर ठेका कंपनी एलएंडटी ने शहर के कई मोहल्ले में सीवर और पेयजल पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों की खुदाई की और खुले गड्ढे करने के बाद भूला दिया गया। लेकिन वहां बसे लोगों को अब आवाजाही में पीड़ा हो रही है। घर के आगे खोदे गए इन गड्ढों में आए दिन किसी बच्चे या बेजुबान पशुओं के गिरने की आंशका बनी रहती है। इन लोगों ने कई बार अपने वार्ड के पार्षद, नगर परिषद आयुक्त, सीवर ठेका कंपनी और आरयूआईडीपी के अफसरों तक अपनी पीड़ा पहुंचाई लेकिन हर किसी ने आश्वासन दिया लेकिन समाधान नहीं किया। दीपावली का त्यौहार नजदीक है लेकिन घर के आगे खोदे गए गड्ढे और जर्जर सड़कों ने हालत खराब कर दी है।

SriGanganagar गड्ढे खोदे और भूल गए: रावण दहन का कसूर या हमारी तकदीर

इस बीच, अग्रसेननगर चौक के पास जैन भवन की ओर जाने वाली मुख्य रोड पर सीवर ठेका कंपनी ने बीस दिन पहले पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों की खुदाई की। वहां चार दुकानों के आगे खुदाई करने के बाद इसे मिट्टी से भरने की बजाय खुले में छोड़ दिया। इससे आवाजाही के साथ साथ दुकानदारी भी बंद हो गई है। मकान मालिक योगेश मोंगा ने बताया कि खुदाई के दौरान कई पानी लाइन तोड़ी गई, हालांकि मरम्मत भी की गई लेकिन बार बार पानी का प्रेशर तेज होने के कारण गढ्ढे पानी से लबालब हो गए है। पूरी गली में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। ठेका कंपनी एलएंडटी के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

इधर, जवाहरनगर सैक्टर सात में सीवर ठेका कंपनी ने पाइप लाइन बिछाने के लिए चालीस दिन पहले दो गलियों की सड़को पर खुदाई की। ठेका कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि इस एरिया में उन गलियों में खुदाई की गई जिनका पाइप लाइन से मिलान नहीं हो पाया था। दीपावली के इस सीजन में सफाई कराने की बजाय इस क्षेत्र में खुदाई करके पूरा एरिया की हालात खराब कर दी गई है। दो साल बाद सीवर कंपनी के इस कार्रवाई से लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन पार नहीं पड़ी। पिछले चालीस दिनों से खोदी गई इन सड़कों पर मरम्मत तो दूर वहां मिट्टी डालने के लिए ठेका कंपनी और नोडल एजेंसी आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने एक बार भी निरीक्षण नहीं किया है।

उधर, लक्कड़मंडी क्षेत्र इंडस्ट्रीयल एरिया में सीवर लाइन और पेयजल पाइन लाइन बिछाने के बाद अब सीवर ठेका कंपनी ने फिर से गडढ़े खोदे है। कंपनी के कारीगरों का कहना है कि पाइप लाइन का मिलान नहीं किया गया था, अब जैसे ही लाइन की चैकिंग की तो कई जगह फाल्ट निकले है। इस कारण दुबारा सड़क की खुदाई कर इसे दुरुस्त कराया जा रहा है। दो माह पहले बनी सीसी रोड के बीचों बीच गडढे खुदने के कारण वहां आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं लोगों की पीड़ा सुनने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी गंभीरता नहीं ले रहे है। इस एरिया में कई बड़े गोदाम और उद्योग बने हुए है, वहां वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें