आज से मिलेगी अमृतसर और व्यास के लिए सीधी रेल सेवा

Direct rail service to Amritsar and Vyas from today....अमृतसर और व्यास के लिए सीधी रेल सेवा का नागरिकों का वर्षों पुराना इंतजार आज खत्म हो जाएगा। जम्मूतवी से बठिण्डा एक्सप्रेस ट्रेन का बुधवार को समारोहपूर्वक जोधपुर तक विस्तार किया जाएगा।