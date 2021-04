अब दिखने लगा अनुशासन: दौडऩे लगी पुलिस, सख्ती से चहल पहल पर लगी ब्रेक

Discipline is now visible: Police started running, brakes strictly on the initiative- श्रीगंगानगर में सख्ती पर उतरी पुलिस, लोगो के काटे चालान.