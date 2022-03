श्रीगंगानगर में होली के रंग में भंग, होटलों में रंगरेलियां मनाते 9 युवतियों काबू

Disruption in the colors of Holi in Sriganganagar, 9 girls caught celebrating in hotels- तीन होटल संचालक समेत 23 जने पुलिस की हिरासत में

श्री गंगानगर Published: March 17, 2022 03:43:46 pm

श्रीगंगानगर। पुरानी आबादी एरिया के तीन होटलों और एक पीजी में रंगरेलियां मनाने का भंडाफोड़ आखिर पुलिस ने कर दिया। होली के इस त्योहार पर रंगरेलियां मनाने का भंडाफोड़ जब पुलिस ने किया तो इलाके में एकाएक खलबली मच गई ।पुलिस की अलग अलग टीमों ने होली पर रंगरेलियां मना रही नौ युवतियों समेत 23 जनों को काबू किया हैं।

श्रीगंगानगर में होली के रंग में भंग, होटलों में रंगरेलियां मनाते 9 युवतियों काबू

इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। इन होटलों में पिछले 4 सालों से रंगरेलियां मनाने का धंधा चल रहा था। लेकिन पुलिस और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के कारण वहां प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस ने जैसे ही इन होटलों में दबिश डालने का दौर शुरू किया तो कई युवतियों ने मिन्नत निकालकर वहां से जाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इन युवक और युवतियों को थाने में ले आए।

इसमें कई युवतियां तो शहर की है तो कई ग्रामीण इलाके की बताई जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बस स्टैंड के सामने होटलों में कई युवतियां अपने पुरुष लोगों के साथ मस्ती करने के लिए आई हुई थी। कई लड़कियां तो दोस्तों के साथ खरीददारी के बहाने बाजार आने की बजाय सीधे होटलों में चली गई। वहीं पुरानी आबादी के ग्रीन पार्क के पास संचालित पीजी में ठहरे युवकों ने भी दो युवतियां को बुला लिया था।

पुरानी आबादी थाना प्रभारी कश्यप सिंह की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ हैं। दो होटल तो केन्द्रीय बस स्टैण्ड के सामने स्थित हैं। इन दोनों होटलों में भी पांच सौ रुपए लेकर कमरा बुक किया जाता हैं।

इसकी सूचना गुरुवार को पुलिस पहले की तरह मिली। लेकिन इस बार पुलिस ने वहां दबिश करने का साहस जुटाया और वहां से पन्द्रह युवकों को काबू किया। अलग अलग होटलों में दबिश के दौरान कुल नौ युवतियां काबू में आई हैं।

जबकि 23 युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हैं। कई नामी घरों के युवक बताए जाते हैं। पूरी कार्रवाई को पुलिस ने भनक नहीं लगने नहीं दी। इधर, पुरानी आबादी पुलिस ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों के आने के बाद ही पूरे प्रकरण का खुलासा करने का दावा किया हैं।

उधर, पुलिस दल में शामिल अधिकारियों का कहना है कि जिन होटलों में कार्रवाई की गई हैं, वहां शराब और कबाब के साथ युवतियों के बुलाने और ठहराने की व्यवस्था भी की जा रही थी। बस स्टैण्ड के सामने दो होटलों पर यह धंधा सरेआम चल रहा था।

वहीं ग्रीन पार्क के सामने पीजी में युवकों और युवतियों के आवाजाही को लेकर कई बार मोहल्लेवासियों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायतें की थी लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पुरानी आबादी में पांच ऐसे होटल है जहां रोजाना स्कूल और कॉलेज की गई छात्राएं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के बहाने आती हैं। होली पर रंगरेलियां मनाने के लिए भी युवक और युवतियों का ग्रुप आया तो पुलिस ने साहस जुटाकर वहां दबिश दे दी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें