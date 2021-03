यह कैसी स्वच्छता: प्लांट लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भी खींचे हाथ, बारह बीघा भूमि पर कचरे से अटी

What kind of cleanliness: District administration also pulls hands to set up plants, garbage on twelve bigha land- अगले महीने आएगी शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम, एक साल में कोई उपलब्धियां नहीं.