SriGanganagar जिला प्रशासन का दो टूक: चुनाव में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो मूकदर्शक नहीं रहेंगे हम

श्री गंगानगर Published: May 21, 2022 07:42:30 pm

श्रीगंगानगर। अरोड़वंश ट्रस्ट चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने दोनों खेमों के उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारी को साफ साफ निर्देश दिए है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। हम मूक दर्शक नहीं रही हैं। एडीएम सतर्कता कमला अलारिया ने दोनों खेमों , चुनाव अधिकारी और देवस्थान विभाग की टीम के साथ वार्ता के दौरान कहा कि अरोड़वंश ट्रस्ट चुनाव में प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ी तो प्रशासन मूकदर्शक नहीं बनेगा। .

एडीएम के समक्ष प्रत्याशी अंकुर मगलानी गुट ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कई मृत व्यक्तियों और फर्जी नाम शामिल हैं। इस कारण अरोड़वंश ट्रस्ट की आईडी की बजाय चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर मतदान की बाध्यता लागू की जाएं। इस पर चुनाव अधिकारी शरद अरोड़ा को एतराज था। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की आईडी से चुनाव कराने की प्राथमिकता पहले से तय है। यदि किसी मृत व्यक्ति का नाम वेाटर लिस्ट में है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे ताकि उस वोट को विलोपित किया जा सके। फर्जी मतदाता की सूची भी उपलब्ध कराएं तो वोटर लिस्ट में संशोधित कराने में मदद मिलेगी। इस मौके पर प्रत्याशी मूलचंद गेरा का कहना था कि चुनाव अधिकारी के पास चुनाव कराने की शक्तियां दी गई है, पहले से तय आचार संहिता के अनुरुप चुनाव की प्रक्रिया जारी रहे। इस दौरान सीओ सिटी अरविन्द् बेरड़, प्रत्याशी अंकुर मगलानी, मीनू मगलानी, अजय मेहता, ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष धर्मवीर डूडेजा, सह चुनाव अधिकारी विकेश सेतिया आदि मौजूद थे। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 14 हजार 980 हैं। इसमें से सत्तर वोटों के बारे में संशोधित करने की संभावना हैं।

इधर, चुनाव अधिकारी अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान हाईकाेर्ट में इस चुनाव को लेकर एक याचिका रमेश मक्कड़ की ओर से दायर की गई है। इस याचिका के संबंध में नोटिस उनको मिले है। इसमें मतदाता सूची को लेकर कई पहलूओं के बारे में बताया गया हैं। इसका जवाब देने के लिए अधिवक्ता को अधिकृत किया गया हैं।

इस बीच, चेहरे पर हल्की से मुस्कान और देखते ही मतदाता के गले लगकर अपनापन दिखाने की कोशिश। प्रत्याशी हाथ जोड़कर याचक मुद्रा में खड़े होकर अपनी जुबां पर यही डायलॉग कि आपां तां भरां हैंगे, वोटां दा ध्यान रखयो तुसी। श्रीअरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के लिए दोनों खेमों के प्रत्याशियों और समर्थक उन घरों, दुकानों और ऑफिसों में जा रहे है जहां अरुटवंशी रहते है या काम करते हैं। एकाएक भीड़ की टोलियां संबंधित मतदाता को देखकर रिश्तेदारी की दुहाई देती हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उम्मीदवार मूलचंद गेरा और प्रत्याशी अंकुर मगलानी ने अपने अपने समर्थकों के साथ शहर का एक एक कोना छान दिया हैं। अपने पक्ष में वोट डालने के लिए सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर और जनसंपर्क से मतदाताओं को रिझाया जा रहा हैं। माहौल बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में नामचीन लोगों को नुक्कड़ सभा के आयोजन में अध्यक्षी करवाई जा रही है ताकि वोटर प्रभावित हो सके।

प्रत्याशियों और उनके चुनावी प्रचारकों के जुबां पर रिश्तेदारी निकालने का जुगाड़ भी है। एक प्रत्याशी ने संबंधित लोगों से संपर्क साधते हुए कहा कि मैं तो तुहाडी बिरदारी दा दामाद हैग्या। वहीं दूसरे प्रत्याशी ने मतदाताओं से बोले कि तेरा चाचा साडा बैली सी, भरां वरगा सी, इए नाते तूसी साडे भतीज हो। पढ़ना जारी रखे

