हाईकोर्ट का आदेश: दो महीनों में करो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में खाली पदों पर पदस्थापित

Order of High Court: Do post in two months in vacant posts in Sriganganagar and Hanumangarh district- एलडीसी में चयनित अभ्यार्थियों को मिली राहत, बाड़मेर और जोधपुर जिले में पदस्थापित करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिकाएं.