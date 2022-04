SriGanganagar आजाद टाकीज के पास आरयूबी का निर्माण पर संशय बरकरार

श्री गंगानगर Published: April 16, 2022 11:04:07 am

श्रीगंगानगर। आजाद टाकीज के पास रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण अभी कोसों दूर है। हालांकि इस एरिया के दुकानदारों की ओर से मुख्यमंत्री से आरयूबी निर्माण की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ऑफिस से रेलवे और सार्वजनिक निर्माण विभाग से संयुक्त जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। Doubt remains on the construction of RUB with Azad Talkies

इसकी पालना में दोनों विभागो के अधिकारियों ने जांच भी की। इन अफसरों ने संकेत दिए कि इस एरिया में रेलवे के सात ट्रैक है। इसमें करीब 28-28 कुल 56 ब्लॉक की जरुरत रहेगी। लेकिन इस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सीवरेज पाइप लाइन को शिफ़ट करने और ब्लॉक रखने के लिए रेलगाि़ड़यों की आवाजाही तीन दिन बंद करना बड़ी चुनौती है। संयुक्त जांच दल के अधिकारियों का कहना है कि लगातार तीन दिन तक ट्रेनों को इस ट्रैक से बंद करने की अनुमति रेलवे प्रशासन से नहीं मिल सकती। Doubt remains on the construction of RUB with Azad Talkies

जांच दल में शामिल अधिकारियों की माने तो पूरी कवायद के लिए बीस करोड़ रुपए का बजट चाहिए। इसके लिए रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से यह अनुबंध कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यदि कोरोनाकाल से पहले इस आरयूबी बनाने के लिए सरकार ने प्रयास किए होते तो लॉक डाउन के दौरान यह निर्माण शुरू किया जा सकता था। Doubt remains on the construction of RUB with Azad Talkies

उस समय ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। अब सात रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए लंबा आरयूबी की जरुरत पड़ेगी। हालांकि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि आजाद टाकीज बंद होने से लक्कड़मंडी एरिया में दुकानदारी पर जरूर असर पड़ा है।

Doubt remains on the construction of RUB with Azad Talkies इधर, इस आरयूबी निर्माण को लेकर दुकानदार और पूर्व पार्षद संदीप शर्मा ने पिछले चार सालों से लगातार राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रखा है। शर्मा के अनुसार यह आरयूबी बनने से रेलवे लाइन पार विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों केा फायदा होगा।

