बॉर्डर पार मादक पदार्थो की थम नहीं रही तस्करी

Drug smuggling is not stopping across the border- पाकिस्तान से फेंके गए छह में से पांच पैकेट तस्करों ने किए कैच, एक तारबंदी में गिरा तो खुला था राज.