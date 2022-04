SriGanganagar पानी सप्लाई नहीं होने से सूखे कंठ और आंखों में गुस्सा

Dry throat and anger in eyes due to lack of water supply- श्रीगंगानगर के कई इलाकों में पेयजल संकट, पानी का टैँकर आया तो मची मारामारी

श्री गंगानगर Published: April 18, 2022 09:27:13 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। गुरुनानक बस्ती की रेशमा हो या फिर कर्मजीत कौर। इस इलाके की अधिकांश महिलाओं की पीड़ा पेयजल आपूर्ति होने से रोष व्याप्त हैं। सूखे कंठ और आंखों में गुस्सा लिए इन महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों को जमकर सुनाई। गुरुनानक बस्ती की गली नम्बर एक से लेकर पांच तक पूरे इलाके में पेयजल संकट बना हुआ है।

SriGanganagar पानी सप्लाई नहीं होने से सूखे कंठ और आंखों में गुस्सा,SriGanganagar पानी सप्लाई नहीं होने से सूखे कंठ और आंखों में गुस्सा

इन महिलाओं का कहना था कि एक ओर सरकार शहर में पेयजल पाइप लाइन डालने के नाम पर करोड़ो रूपए का बजट खर्च करें लेकिन उनके यहां पिछले दस सालों से गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। लगातार शिकायतों के बावजूद अभी तक पीएचईडी ने इस इलाके में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया। रविवार को जब महिलाओं का गुस्सा फूटा तो वार्ड 62 के पार्षद किशन चौहान ने पीएचईडी अधिकारियों से एक पानी का टैँकर मंगवाया।

चौहान ने बताया कि गुरुनानक बस्ती की गली नम्बर एक व दो उसके वार्ड के क्षेत्र में हैं। जबकि गली नम्बर तीन से लेकर पांच तक वार्ड 57 की पार्षद लक्ष्मी जाटव के अधीन है। इन दोनों वार्डो की समस्या कॉमन है। पानी का संकट दूर नहीं हो रहा है। पानी को तरसे इस इलाके वासियों की पीड़ा दूर करने के लिए अफसर निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे है। इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।

पानी की समस्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुरुनानक बस्ती में एक टैंकर जब आया तो पूरा मोहल्ला इस पर टूट प़ड़ा। हर काेई महिला और पुरुष अपने घरों से बाल्टी, मटका, बर्तन आदि लेकर पहुुच गए। इस एरिया में पानी की सप्लाई काफी होती है। पिछले तीन दिनों से पानी की आपूर्ति हुई नहीं।

इस कारण पानी की डिमांड अधिक हो गई। पार्षद चौहान के अनुसार पानी की नियमित सप्लाई के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है लेकिन अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे है। इस संबंध में जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। Dry throat and anger in eyes due to lack of water supply

ज्ञात रहे कि कुछ अर्से पहले इस एरिया में गर्मी के दिनों में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन पीएचईडी के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तब जिला प्रशासन के आदेश पर अफसरों की टीम ने पाइप लाइन का जायजा लिया तो अपनी बात को सही माना लेकिन गुस्साए लोगों का आरोप था कि अफसर जानबूझकर इस एरिया में सप्लाई देने में आनाकानी करते है।

आक्रोशित हुए लोगों ने एक अफसर को बोतल में पानी की जगह मूत्र डालकर पिला दिया था। इस पर पीएचईडी अधिकारियों और गुरुनानक बस्ती के लोगों में इतना विवाद बढ़ा कि जवाहरनगर थाने में परस्पर मामले दर्ज हुए थे। Dry throat and anger in eyes due to lack of water supply

इधर, शहर के कई इलाकों में वाटर वर्क्स की सप्लाई के दौरान कई जगह पानी नालियों में बह रहा हैं। जवाहरनगर एरिया, पुरानी आबादी और ब्लॉक एरिया में ऐसेी पाइप लाइन लीकेज है तो कई जगह सार्वजनिक नल खुले पड़े है। ऐसे बह रहे पानी को रोकने के लिए पीएचईडी की टीम ने कभी चैकिंग तक नहीं की।

इस विभाग के कई कार्मिक सिर्फ कागजों में मॉनीटरिंग कर रहे है। सरकारी विभागों में टोंटियां भी नहीं है। यहां तक कि कई पार्को में पानी की सप्लाई का कोई हिसाब किताब नहीं है। वहीं कई प्राइवेट कॉलोनियों में घरों के कनैक्शन तक नहीं है लेकिन वहां नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो रही हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें