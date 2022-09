SriGanganagar आठ माह में साफ होगा डंपिंग प्वाइंट, दो माह में लगेगा प्लांट

Dumping point will be cleared in eight months, plant will be set up in two months- दोनों पक्षों में ही सुलह, आज से शहर से होगा कचरे का उठाव

श्री गंगानगर Published: September 11, 2022 09:07:58 pm

श्रीगंगानगर। शहर में अब सोमवार से कचरे का नियमित उठाव शुरू हो जाएगा। आखिरकार सातवें दिन रविवार को कचरे उठाव को लेकर गतिरोध टूट गया। जिला प्रशासन ने आंदोलनरत ग्रामीणों को अगले आठ माह में डपिंग प्वाइंट को साफ करने, दो माह में हनुमानगढ़ प्लांट में लगी मशीनरी को डंपिंग प्वाइंट पर स्थापित करने, डंपिंग प्वाइंट में स्प्रे कर मच्छर-मक्खी और बदबू से निजात दिलाने, कचरा स्थल पर मृत पशु और बायोमेडिकल वेस्ट न डालने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने, रोजाना दो कार्मिकों को तैनात कर वहां ट्रेक्टर ट्रॉलियों की गणना करने, श्यामनगर पुलिया से लेकर डंपिंग प्वाइंट तक सड़क का जीर्णोद्धार कराने का लिखित आश्वासन दिया है। ग्रामीणों की माने तो इस समझोते के अनुरुप काम करने के लिए जिला कलक्टर की ओर से तय की गई कमेटी में संघर्ष समिति के तीन सदस्येां को शामिल भी किया गया है ताकि हर महीने इस समझौते के अनुरुप कामकाज या मॉनीटरिंग हो सके।

जिला कलक्ट्रेट में जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच सुलह की वार्ता सफल रही और लिखित समझौते के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई। इस वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने एक स्वर में डंपिंग प्वाइंट को किस तारीख तक साफ और शिफट किया जाएगा, यह तारीख तो बताओ। यह सुनकर वहां मौजूद अधिकारियों ने टालमटोल करने का प्रयास किया लेकिन आंदोनलकारी इस बात पर अड़े रहे। आखिरकार यह तय हुआ कि 11 मई 2023 तक कचरा साफ हो जाएगा। इस कचरा स्थल को अन्यत्र शिफ़ट करने का प्रयास किया जाएगा। लिखित समझौते में जैसे ही यह तिथि अंकित हई तो ग्रामीणों ने समझौते को स्वीकार करने में हामी भरी।

इस सुलह वार्ता में जिला प्रशासन की ओर से जिला कलक्टर रुक्मिणी रियार सिहाग, एडीएम प्रशासन डा. हरितिमा, उपखंड अधिकारी मनोज मीणा, विधायक राजकुमार गौड़, नगर परिषद आयुक्त गुरदीप सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार तनवीर थे जबकि संघर्ष समिति की ओर से हरजीत सिंह बराड़, भूप कूकणा, कृष्ण फगोडि़या, कृष्ण नैन, मनोनीत पार्षद गुरमीत सिंह गिल, इन्द्राज जाखड़, सुरेन्द्र कूकणा, जसंवत छाबड़ा आदि शामिल हुए।

इस समझौता वार्ता में नगर परिषद सभापति करुणा चांडक और उनका खेमा नदारद रहा। इस संबंध में आयुक्त गुरदीप सिंह का कहना था कि प्रशासन की ओर से भी चांडक को न्यौता दिया था लेकिन वे नहीं आए। इस संबंध में उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से फोन कर समझौता वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया था लेकिन वे नहीं आए। ऐसे में नगर परिषद की ओर से उन्होंने यानि आयुक्त ने प्रतिनिधित्व किया। इधर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि सभापति ने सोमवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के संबंध में बयान जारी किया हुआ था, ऐसे में सभापति ने संभवतया नहीं आने का निर्णय लिया।





