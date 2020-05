रामसरा जाखड़ान की पूर्व सरपंच के कार्यकाल में 31 लाख 45 हजार रुपए की पकड़ी गड़बड़ी

During the tenure of former sarpanch of Ramsara Jakhadan, Rs 31 lakh 45 thousand was caught in the mess- सूरतगढ़ बीडीओ की जांच रिपोर्ट में माना गबन का दोषी, तत्कालीन ग्राम सचिव हरीराम को थमाई चार्जशीट.