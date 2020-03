लॉक डाउन का असर: गणगौर मनाने आई पीहर, अब ससुराल वापसी की चिंता

Effect of lock down: Pihar came to celebrate Gangaur ऐसी महिलाएं अपने पीहर आई थी ताकि गणगौर का उत्सव बनाया जा सके लेकिन देश व्यापी लॉक डाउन के कारण ट्रेन और बसों की आवाजाही बंद हो गई है। अपने ससुराल में वापस की राह बंद हो गई है।