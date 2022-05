SriGanganagar ईंट भट्टों के श्रमिकों को बच्चों को आंगनबाड़ी पर लाने की कवायद

Efforts to bring children of brick kilns workers to Anganwadi- जिला परिषद सीईओ ने पंचायत समितियों के बीडीओ को किया पाबंद

श्री गंगानगर Updated: May 08, 2022 11:05:37 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। जिले के ईंट भट्टे पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ने के लिए सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं बल्कि संबंधित पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों की निगरानी में यह कवायद शुरू करनी होगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस मुहम्मद जुनैद की अध्यक्षता में यहां जिला परिषद सभागार में विकास अधिकारियों और सहायक अभियंताओं की संयुक्त बेठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया।

SriGanganagar ईंट भट्टों के श्रमिकों को बच्चों को आंगनबाड़ी पर लाने की कवायद

इस मौके पर सीइओ का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र है उसे मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिए तीस मई तक संबंधित सुविधाएं पूरी हो। इसके अलावा उन्होंने विकास अधिकारी को एक एक नर्सरी विकसित करने का लक्ष्य दिया हैं। सीईओ का कहना है कि इस नर्सरी के बनाने और उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी विकास अधिकारी को करनी होगी। विकास अधिकारियों को अपने अपने इलाके में संचालित ईंट भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के बारे में पूरा फीडबैक लेना होगा। तीन से छह साल आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ने की इस कवायद को बीडीओ की देखरेख में पूरी की जाएगी। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना आदि की समीक्षा कर संबंधित कामकाज शुरू करने और बजट के अलावा अन्य विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए। इधर, इस बैठक के करीब सात घंटे में ही असर दिखने लगा। श्रीगंगानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी जितेन्द्र खुराना ने पदमपुर रोड पर चक 5 ए गुरुद्वारा के पास मौजपुरा गांव क्षेत्र में संभावित नर्सरी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों का सहयोग लेकर कई जगह नर्सरी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। एक जगह बड़ी नर्सरी बनाने का लक्ष्य तय किया गया हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल बनाने की कवायद तेज की जाएगी। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें