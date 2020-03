18 सरपंच व 176 पंच पद के लिए होंगे चुनाव, बढऩे लगी सरगर्मी

18 सरपंच व 176 पंच पद के लिए होंगे चुनाव, बढऩे लगी सरगर्मी

पंचायत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 15 मार्च को सूरतगढ़ पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव शाखा की ओर से तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है।