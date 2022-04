SriGanganagar बिजली के पोल को हटाया तक नहीं और बिछा दी सीसी रोड

SriGanganagar Electric pole was not even removed and CC road was laid- दो करोड रुपए की लागत से पदमपुर रोड का जीर्णोद्धार

श्री गंगानगर Published: April 05, 2022 06:38:28 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। लंबे अर्से के बाद केंद्रीय बस स्टैंड से जस्सा सिंह मार्ग तक पदमपुर रोड के जीर्णोद्धार के लिए दो करोड़ की लागत से सीसी रोड का निर्माण शुरू हो गया है. Electric pole was not even removed and CC road was laid सार्वजनिक निर्माण विभाग ने की नई सडक़ में अब लापरवाही हावी हो गई हैं। करीब दो करोड़ रुपए की लागत से करीब डेढ़ किमी लंबी बन रही इस सडक़ के बिजली के खंबों को हटाया तक नहीं हैं।

Electric pole was not even removed and CC road was laid पदमपुर रोड पर बिश्नोई मंदिर और कल्याण भूमि के आसपास इस रोड पर विद्युत पोल को हटाया तक नहीं गया है। बिजली के खंबों को पीडब्ल्यूडी और विद्युत निगम के बीच आपसी तालमेल नहीं होने का नुकसान राहगीरों को उठाना पड़ेगा।

नियमानुसार बिजली या टेलीफोन पोल केा हटाया जाना चाहिए, इसके बाद ही वहां सडक़ का निर्माण रहेगा। इन खंबों के कारण सडक़ दुर्घटना का अंदेशा बना रहेगा। लेकिन नियम कायदों की अनदेखी कर ठेकेदार की मनमर्जी पर पीडब्ल्यूडी भी मूकदर्शक बन गया हैं। Electric pole was not even removed and CC road was laid

इस संबंध में लोगों ने नोडल एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया। लेकिन कोई एक्षन नहीं हुआ। Electric pole was not even removed and CC road was laid इधर, ठेका फर्म के कारीगरों ने इस रोड का निर्माण करना जारी रखा। कई लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को दी हैं। Electric pole was not even removed and CC road was laid

निर्माणाधीन इस रोड के आसपास दुकानदारों और इलाके के जागरूक नागरिकों का कहना हे कि ठेका फर्म ने इन खंबों को नहीं हटाने पर वहां सीसी रोड बिछा दी हैं। Electric pole was not even removed and CC road was laid

इस सीसी रोड की गुणवत्ता की जांच को लेकर पिछले दिनों में जिला कलक्टर रुकमणि रियार सिहाग ने खुद पदमपुर और हनुमानगढ़ रोड पर बन रही सड़कों का निर्माण कार्य मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। Electric pole was not even removed and CC road was laid तब कलक्टर ने पीडब्ल्यूडी के एसई पवन यादव और ठेका फर्म के संचालकों को विशेष तौर पर गुणवत्ता और नियम कायदों के अनुरुप सडक़ बनाने की हिदायत दी थी।

इससे पहले पीडब्ल्यूडी की ओर से गगन पथ पर अरोड़वंश स्कूल के कॉर्नर से लेकर इंदिरा वाटिका तक सीसी रोड का निर्माण कराया था। Electric pole was not even removed and CC road was laid इंदिरा वाटिका से लेकर गगन पथ तक मुख्य नाले का भी निर्माण कराया गया लेकिन तहसील कार्यालय के पास सेतिया गल्र्स कॉलेज के बाहर विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाया नहीं और वहां मुख्य नाले को सांप सीडी चाल की तरह घूमावदार बना डाला।

Electric pole was not even removed and CC road was laid इस संबंध में इलाके के पार्षदों और नगर परिषद सभापति ने भी शिकायत की थी लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरी सीसी रोड और मुख्य नाले का निर्माण ठैका फर्म ने अपनी मनमर्जी से कर दिया था।

