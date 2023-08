सड़क की मरम्मत के नाम पर बजट खपाने पर जोर

श्री गंगानगरPublished: Aug 26, 2023 11:25:17 pm Submitted by: surender ojha

Emphasis on spending budget in the name of road repair- यूआईटी ने 75 लाख रुपए का बजट किया मंजूर

सड़क की मरम्मत के नाम पर बजट खपाने पर जोर,सड़क की मरम्मत के नाम पर बजट खपाने पर जोर

श्रीगंगानगर। बरसात से जर्जर हुई सड़कों की सेहत सुधारने के लिए अब नगर विकास न्यास प्रशासन सक्रिय हुआ हैं। न्यास प्रशासन ने सड़कों क मरम्मत के नाम पर 75 लाख रुपए का बजट मंजूर किया हैं। इसके लिए ठेके फर्म दक्ष बिल्डर्स को दिया हैं। इस ठेके फर्म को न्यास क्षेत्र के अधीन कॉलोनियों में सड़कों की हालात सुधारने के लिए अनुबंध किया हैं। ठेकेदार सुमित गर्ग ने नागौरी कॉलोनी में नई रोड का निर्माण शुरू करवाया हैं। वहीं बैंक कॉलोनी, शंकर कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, राज्य कर्मचारी कॉलोनी, मधुवन कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी आदि में भी सड़कों के पेचवर्क कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले न्यास प्रशासन की ओर से पूरे एरिया में सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।

इधर, यूआईटी ने विधायक राजकुमार गौड़ के वृंदावन विहार क्षेत्र गगन पथ की सड़कों को सुधार कराया गया हैं। हालांकि यह एरिया नगर परिषद के अधीन हैं लेकिन बरसात होने के बाद जर्जर हुई इस सड़कों को जब नगर परिषद प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इस संबंध में राजस्थान पत्रिका के तीन अगस्त में प्रकाशित समाचार विधायक आवास क्षेत्र फिर भी जर्जर सड़क के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने यूआईटी के माध्यम से इस गगन पथ की सड़क का जीर्णोद्धार कराया।

हालांकि न्यास प्रशासन ने आनन फानन में जारी किए गए वर्क ऑर्डर से ठेकेदारों से महज एक महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन गुणवत्ता को लेकर अब भी सावधानी नहीं बरती जा रही हैं। ठेकेदार ने बैंक कॉलोनी में सड़क की मरम्मत के लिए वहां टैंडर के जी शैडयूल के अनुरुप ग्रिट नहीं बिछाई गई हैं। इस कारण लोगों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की आंशका रह सकती हैंं। इस संबंध में यूआईटी के एक्सईएन मंगतराय सेतिया ने बताया कि निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा करने के साथ साथ गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए जेईएन की डयूटियां लगाई हैं। शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर, जेईएन बलराम जांगिड़ ने दावा किया कि बैँक कॉलोनी और नागौरी कॉलोनी का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया हैं। ठेकेदार को सड़क के पेचवर्क के दौरान बेहतर काम करने के लिए हिदायत भी दी हैं। जी शैडयूल के अनुरुप निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो, इसके लिए चैकिंग की जा रही हैं।