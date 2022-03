तीन साल से एक इंच भी नहीं हटा अतिक्रमण

Encroachment not removed even an inch for three years- श्रीगंगानगर नगर परिषद उठा नहीं सख्त कदम

श्री गंगानगर Published: March 14, 2022 12:20:23 pm

श्रीगंगानगर. नगर परिषद की वाटर वक्र्स कॉलोनी में नगर परिषद के करीब नब्बे आवासीय क्वार्टर हैं। इसमें अधिकांश लोगों का कब्जा हैं। इसमें कई लोगों ने तो किराये पर दे दिए हैं। करीब चालीस दशक पहले वाटर वक्र्स विभाग नगर परिषद का हिस्सा था तब नगर परिषद ने इन दोनों विभागों के कार्मिकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कराया था। Sri Ganganagar Municipal Council did not take strict steps

तीन साल से एक इंच भी नहीं हटा अतिक्रमण

कार्मिक सेवानिवृत्त भी हुए लेकिन चाबी नगर परिषद सौंपने की बजाय अपने परिचितों के पास रहने के लिए खाली कर दिया। कई लोगों ने इन आवासीय क्वार्टरों पर काबिज हो गए। इस संबंध में वर्ष 2019 में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हर महीने होने वाली जनसुनवाई में यह प्रकरण चल रहा हैं। करीब तीन साल से हर बार नगर परिषद प्रशासन रटरटाय जवाब पेश कर रही है कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। Sri Ganganagar Municipal Council did not take strict steps

दरअसल वाटर वक्र्स कॉलोनी के कब्जे को हटाने के लिए बारह सालों से कागजी प्रयास चल रहे हैं। तत्कालीन आयुक्त आेपी बुनकर इस कॉलोनी में आवासीय क्वार्टरों का सर्वे कराया था। इस सर्वे के बाद यह प्रयास परिणाम में नहीं बदला। Sri Ganganagar Municipal Council did not take strict steps

पार्षदों के साथ आयुक्त सचिन यादव के साथ बैठक हुई। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि अब वाटरवक्र्स कॉलोनी को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में गठित टीम को पुलिस जाब्ता नहीं दिया जा रहा था।

Sri Ganganagar Municipal Council did not take strict steps इस कारण वहां कब्जे हटाने में अड़चन आ रही हैं। आयुक्त के समक्ष पार्षदों ने रामवीर सहित कई अपराधिक प्रवृति के लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। पार्षदों का कहना था कि नगर परिषद प्रशासन अपना सख्त कदम उठाती तो एेसे लोगेां की एंट्री नहीं होती।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें