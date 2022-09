SriGanganagar रंजिशवंश कर दी पिस्तौल से हत्या, अब मिली उम्रकैद

Enmity was murdered with a pistol, now got life imprisonment- पांच साल पहले सूरतगढ़ रोड मोटर मार्केट में हुई थी वारदात

श्री गंगानगर Published: September 02, 2022 10:10:20 pm

श्रीगंगानगर। पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले को धमकाया तो उसने रंजिशवंश पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी, वारदात पांच साल पहले सूरतगढ़ रोड पर हनुमान मूर्ति के पास सूर्य धर्मकांटे के पास हुई थी, इस हत्यारे को अब अदालत ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जबकि दूसरे आरोपी को अ भियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह निर्णय यहां शुक्रवार केा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो सुरेश कुमार प्रथम ने सुनाया। अ भियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अ धिवक्ता जसवीर सिंह मिशन और एपीपी सुप्रिमा चितलांगिया ने की।

परिवादी के वकील मिशन ने बताया कि परिवादी राणाप्रताप कॉलोनी निवासी बुजुर्ग रिखीेकेश मिडढा पुत्र बागीराम ने 17 जुलाई 2017 को सदर थाने में मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि वह अपने परिवार के साथ पहले इंदिरा कॉलोनी की गली नम्बर सात में नरेन्द्र सिंह घटोड़ा उर्फ पप्पू दलाल के घर पर किराये पर रहता था। उस दौरान मकान मालिक का बेटा विपिन घटोड़ा ने उसकी पुत्रवधू पर गलत नजर रखने लगा। इस पर उसने यह मकान खाली कर राणाप्रताप काॅलोनी में परिवार सहित आ गया। राणाप्रताप काॅलोनी में भी विपिन ने बार बार चक्कर काटना शुरू कर परेशान कर दिया।

करीब पन्द्रह दिन पहले उसके बेटे दीपक मिडढा ने विपिन को काबू कर उसे धमकाया था ताकि वह किसी तरह परेशान नहीं करे लेकिन जाते समय विपिन ने जान से मारने की धमकी दी और चला गया। दीपक टिफिन सैंटर चलाता था और जब दीपक बीती शाम 16 जुलाई 2017 को टिफिन देकर वापस लौट रहा था तो सूरतगढ़ रोड पर हनुमानजी मूर्ति के पास मोटर मार्केट में दीपक के पीछे बाइक सवार विपिन अपने एक साथी के साथ आया और उसे घेर लिया। पुरानी रंजिश को लेकर विपिन ने दीपक पर पिस्तौल से फायर किए। हालांकि दीपक ने जान बचाने के लिए भागा भी लेकिन लहुलूहान अ धिक होने पर उसे अस्पताल ले गए। इस बीच, पुलिस ने विपिन सहित दो जनों पर प्राणघातक हमला करने के आरोप में आईपीसी की धारा 307 में मामला दर्ज किया। लेकिन दीपक की उपचार के दौरान मृत्यु होने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और जो़ड़ दी। पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में आरोपी श्रीगंगानगर इंदिरा कॉलोनी गली नम्बर सात निवासी वीरेन्द्र सिंह उर्फ विपिन पुत्र नरेन्द्र सिंह और चक 6 ए छोटी निवासी दीपक उर्फ दीपू पुत्र लक्ष्मणदास को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

अदालत ने आरोपी वीरेन्द्र सिंह उर्फ विपिन को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार आर्म्स एक्ट की धारा 3-25 में एक साल कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 27 में तीन साल कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी दीपक उर्फ दीपू को अ भियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। दोषी अ भियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ विपिन को पुलिस ने 19 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था। उसे पुलिस रिमांड पर 24 जुलाई 17 तक और उसके बाद उसे न्यायिक अ भिरक्षा में रखा गया। इस दौरान उसे जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को निर्णय होने के उपरांत उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। जबकि दूसरे आरोपी दीपू उर्फ दीपक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पढ़ना जारी रखे

