गलफांस बने आवारा श्वान: लगातार बढ़ रही संख्या, हर साल बीस हजार लोग डॉग्स बाइट के शिकार

Stray dogs become galfans: increasing number, every year twenty thousand people are victims of dog bites- जिम्मेदार अफसरों ने साधी चुप्पी, श्वानों की नसबंदी योजना ठंडे बस्ते में.