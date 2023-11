अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर सीधा और सचिव पर त्रिकोणीय मुकाबला

श्री गंगानगरPublished: Nov 29, 2023 11:20:57 pm Submitted by: surender ojha

face to face contest for the post of president- बार संघ चुनाव: चुनाव आठ दिसम्बर को, चुनाव प्रचार शुरू

#Bar Association Elections: बार संघ के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अब सामने सामने मुकाबला होगा। वहीं सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला के आसार बन गए हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए बार संघ सभागार के बाहर अधिवक्ताओं में गहमागहमी रही। मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन वाट्स ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए आईपी सहारण और विजय कुमार चावला, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रमोद कुमार सिंवर और उमाशंकर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जबकि सचिव पद के लिए नीरज गोयल, बाबूलाल डूडी और लखवीर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कुल मतदाता 1417 हैँ। नाम वापसी के लिए एक दिसम्बर को शाम चार बजे तक समय निर्धारित किया है। सर्वसम्मति नहीं बनी तो मतदान आठ दिसम्बर को सुबह दस बजे से चार बजे तक बार संघ सभागार में होगा। इसी दिन शाम छह बजे मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मांगा आशीर्वाद

कोर्ट कैम्पस और कलक्ट्रेट कैम्पस में अधिवक्ताओं से वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं से आशीर्वाद लिया और अपने पक्ष में वोट पोल करने की अपील की। वहीं युवा अधिवक्ताओं से गले मिलकर वोट मांगने के लिए प्रत्याशियों ने श्रीगणेश किया। इधर, अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों ने कलक्ट्रेट के बाहर होर्डिग्स और बैनर लगाए हैं। नए अध्यक्ष के लिए वोटों का समीकरण बनाने के लिए अलग अलग ग्रुपों में कवायद तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आईपी सहारण और विजय चावला के समर्थन में कई अधिवक्ता सामने आने लगे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है। चावला पिछले बार भी भाग्य अजमा चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर, अधिवक्ताओं के घर घर जाकर वोट मांगने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ चुनावी माहौल बनाया हैं।