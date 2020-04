किसानों का छलका दर्द: लॉक डाउन की आड़ में नगर परिषद की वजह से खराब हो रही है गेहूं की खड़ी फसल

Farmers spill pain: The standing crop of wheat is deteriorating due to the city council under the cover of lock down चक छह जैड में नगर परिषद प्रशासन जबरदस्ती डाल रहा है कचरा, इससे खेतों में डिस्पोजल कचरा आने से फसल खराब की आंशका.