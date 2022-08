SriGanganagar बेटी के अवैध संबंध में अड़चन बनने पर पिता की गोली मारकर हत्या

Father shot dead after becoming a hindrance in daughter's illicit relationship- प्रेमी ने मारी गोली, ग्रामीणों ने की पिटाई, दो फरार, पांच थानों की पुलिस दौड़ी

श्री गंगानगर Published: August 10, 2022 01:11:29 pm

श्रीगंगानगर। अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव छह एपीएम में बेटी के अवैध संबंधों में अड़चन बने पिता की हत्या की वारदात हो गई। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के कहने पर उसके पिता की गोली मारकर हत्या की तो गुस्साए ग्रामीणों ने इस प्रेमी को काबू कर जमकर मारपीट की। इस दौरान दो आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। वहीं मुख्य आरोपी प्रेमी को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस खूनी खेल से इलाके में खलबली मच गई। यह घटना मंगलवार रात्रि लगभग बारह बजे एक बेटी ने अपने प्रेमी एवं अन्य दो दोस्तों के साथ मिलकर अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पिता की निर्मम हत्या करवा दी। गोली चलने की आवाज सुनकर व घर के अन्य सदस्यों के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और मुख्य आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया जबकि अन्य दो फरार होने में सफल रहे ग्रामीणों की भीड़ ने मुख्य आरोपी की जमकर पिटाई कर दी,जिससे आरोपी भी चोटिल हो गया। ग्राम पंचायत सरपंच जरनैल सिंह जम्मू की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी व मृतक की बेटी को राउंडअप कर लिया। पुलिस की तरफ से आगामी कार्रवाई जारी है।.

जानकारी के अनुसार चैना राम पुत्र धूड़ा राम नायक ने अपनी पुत्री का विवाह लगभग बारह वर्ष पूर्व चार एमडी घड़साना निवासी डूंगरराम के साथ किया था। चैनाराम की पत्नी मीरा देवी ने बताया कि उसकी बेटी रोशनी उर्फ देविका का चाल चलन सही नहीं है। अवैध संबंधों के चलते पति से मनमुटाव होने पर वह पिछले दो माह से पीहर में ही रह रही थी। उनकी बेटी का पीहर में आने के बाद गुरतेज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह मजहबी सिख निवासी चार एमडी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा। जिसकी भनक लगने पर उनके पति एवं बेटे ने मंगलवार सुबह उसकी बेटी के साथ समझाइस की थी। लेकिन उनकी बेटी पर उनकी समझाइस का कोई असर नहीं हुआ। रोशनी ने अपने प्रेमी गुरतेज सिंह को फोन पर उसके घरवालों द्वारा उसके साथ मारपीट करने की बात कही। इस बात को लेकर गुरतेज सिंह अपने साथ विशाल पुत्र मुंशीराम नायक निवासी चार एमडी व संदीप पुत्र लालचंद नायक निवासी पतरोड़ा के साथ रात्रि लगभग साढ़े 11 बजे हथियारों के साथ पहुंच गया और गाली गलौच करने लगा। उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर शोर मचाने लगे,जिस पर उसके पति चैना राम पुत्र धूड़ा राम व उसका बेटा कमरों से बाहर निकले। जैसे ही इंन्होंने मेरे पति को देखा उसके गोली मार दी।

मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके व उसके बेटे के सामने उसके पति ने दम तोड़ दिया। एकाएक हुए घटनाक्रम में एकबारगी सभी स्तब्ध रह गए। वहीं गोली चलने शोर शराबा होने की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। और रोशनी के प्रेमी गुरतेज को काबू कर लिया लेकिन बाकी दो भागने में सफल हो गए। ग्रामीणों में इस घटना के प्रति भारी रोष था,जिसके चलते उन्होंनें मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह की जकमकर धुनाई कर दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना किया और सारे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंनें चोटिल आरोपी को हिरासत में लेने व शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेने के लिए ग्रामीणों को कहा तो ग्रामीण अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक मुख्य आरोपी को पुलिस को सौंपने व शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। पुलिस ने समझाइश करते हुए कहा कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। जिस पर पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग ने पांच पुलिस थानों का जाप्ता दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया। अनूपगढ़ के अलावा घड़साना,रावला,रामसिंहपुर तथा समेजाकोठी पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस को जल्द ही इस मामले में सफलता हाथ लग गई। पुलिस ने गांव पतरोड़ा से फरार हुए दोनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी गुरतेज सिंह को पुलिस को सौंप दिया तथा पोस्टमार्टम के लिए शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में लाने में पुलिस का सहयोग किया। इस मामलें में मृतक की पत्नी मीरा देवी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं ग्रामीणों के रोष को देखते हुए चोटिल मुख्य आरोपी की निगरानी में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। पढ़ना जारी रखे

