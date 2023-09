खालिस्तानी समर्थक की आंशका: पूर्व छात्र नेता से कड़ी पूछताछ

श्री गंगानगरPublished: Sep 27, 2023 02:35:37 pm Submitted by: surender ojha

Fear of Khalistani supporter: Strict interrogation of former student leader- सूरतगढ़ के चाड़सर में एनआईए की टीम ने की दबिश

श्रीगंगानगर। कनाड़ा के खालिस्तानी नेटवर्क के तार सूरतगढ़ क्षेत्र से जुड़ने की आंशका को लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच की हैं। बुधवार तड़के दी गई दबिश के दौरान ऐसे लोकल समर्थकों की कनाड़ा से हुई फंडिंग के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र ठुकराणा ग्राम पंचायत के चाड़सर गांव में एक ग्रामीण युवक के खालिस्तानी समर्थको से संपर्क सहित विदेश से पैसे मंगवाने के मामले में जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए पूछताछ की।कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम के साथ राजियासर व गजसिंहपुर का पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।