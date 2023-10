#Election issue: बार बार टूट रहे फेरो कवर

श्री गंगानगरPublished: Oct 30, 2023 11:15:15 pm Submitted by: surender ojha

Ferro covers breaking again and again- पहले नगर परिषद और यूआईटी ने फेरो कवर की खरीद में दिखाई दरियादिली

#Electionissue: इलाके में मुख्य नालों को ढकने के लिए फेरो कवर की गुणवत्ता को लेकर पिछले एक साल से उठे सवाल की जांच अब तक नहीं हो पाई। आचार संहिता से पहले नगर परिषद और यूआईटी ने भारी भरकम बजट खर्च कर फेरो कवर की खरीद कराई लेकिन जैसे ही नालों पर लगे तो चंद दिनों बाद फिर से टूटने या क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें शुरू हो गई है। कोरोनाकाल से लेकर अब तक इन फेरो कवर की खरीद पर करीब तीस लाख रुपए का बजट खर्चा जा चुका है लेकिन अधिकांश फेरो कवर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गुणवत्ता जांचने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय तक नहीं गई, नतीजन चंद महीनों पर फेरो कवर टूट गए। पिछले साल भी इस खरीद में ब्रांडेड की बजाय लोकल फेरो कवर शहर के अधिकांश वार्डों में नालों पर लगाए गए लेकिन अधिकांश ठोकर मारते टूट गए तो कई जगह तो चौपहिया वाहन के टायर रखते ही फेरो कवर चकनाचूर हो गए। पिछले साल दीपावली के उपरांत पुरानी आबादी, ब्लॉक एरिया और जवाहरनगर क्षेत्र के पार्षदों ने टूटे फेरो कवर की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया से वायरल कर दिए थे, तब आनन फानन में इन फेरो कवर की सप्लाई रोक दी गई थी लेकिन अब आचार संहिता से पहले इन फेरो कवर की फिर से खरीद की है।

विदित रहे कि ट्रेक्टर ट्रॉलियों रोड क्रॉस करते हुए यदि इन फेरो कवर से गुजर जाए तो इन फेरो कवर का टूटना तय है। दो दिन पहले राधेश्याम कोठी रोड पर ईंटों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली सड़क को क्रॉस कर रही थी कि ट्रॉली का टायर इन फेरो कवर पर चला गया तो यह ट्रॉली नाले में फंस गई। इससे ट्रॉली चालक को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन ईंटों को ट्रॉली से खाली करवाकर टायर को बाहर निकाला गया। इससे नाला भी क्षतिग्रस्त हो गया।

जहां देखो वहां हादसे को न्यौता

शहर में सड़कों पर नालियों के ऊपर जगह-जगह टूटे फेरोकवर हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं।लेकिन नगरपरिषद की ओर से इनकी सुध नहीं ली जा रही। शहर में ऐसे एक या दो स्थान नहीं बल्कि कई है। यहां पर कई जगह तो फेरोकवर ही नजर नहीं आते तो कुछ जगह पर टूटे पड़े हैं। बीरबल चौक के पास, भाटिया पंप के सामने, अग्रसेन चौक एरिया, उदाराम चौक से रवि चौक के बीच, सेतिया कॉलोनी, पुरानी आबादी और जवाहरनगर क्षेत्र में टूटे फेरोकवर से आए दिन छुटपुट दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। कई नशेड़ी तो लोकल ब्रांड के इन फेरो कवर को आसानी से तोड़कर कर उसमें से लोहे की सरिए और पत्ते चुरा लेकर जा रहे हैं। पहले फेरो कवर बीकानेर, नागौर और मकराना से मंगवाए जाते थे, इनकी क्वालिटी अधिक मजबूत होती थी लेकिन लोकल में बनने वाले इन फेरो कवर की मियाद महज तीन से चार माह तक है।